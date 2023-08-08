Пушилин сообщил о троих погибших и 11 раненых в Донецке

Фото: сайт Кремля
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, погибли три человека и 11 получили ранения. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Глава региона подчеркнул, что среди пострадавших есть ребенок. ВСУ осуществили массовый обстрел Донецка. В результате произошедшего, пострадали мирные жители. Известно о троих погибших и 11 пострадавших. Пушилин сообщил, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, повреждения получили жилые дома местных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.
По словам главы ДНР, под обстрел также попала бригада рабочих, которые занимались монтажом оборудования на РЭС.
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Анастасия Крестьянова