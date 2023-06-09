Путин поручил создать правкомиссию по ситуации в Херсонской области

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Уточняется, что образовать специальную комиссию поручено сроком 9 июня 2023 года.
А руководитель общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий заявил, что крушение Каховской ГЭС чревато для Чёрного моря, в частности, для черноморского побережья Украины опасными стоками, в том числе канализационными. При этом, он отметил, что под ударом не только море и побережье, но и населённые пункты, такие, как Очаков, Южный, Одесса, Черноморск, Белгород-Днестровский, Сергеевка.