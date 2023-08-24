Путин: Расследование катастрофы с самолётом Пригожина будет доведено до конца

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что расследование катастрофы с самолётом главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина обязательно будет доведено до конца.
Об этом президент заявил во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех, ну почти», Путин подчеркнул, что Следственный комитет России уже начал предварительное расследование происшествия.
До этого президент РФ Владимир Путин выразил искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Он отмечал, что погибший глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин был талантливым бизнесменом, а также напоминал, что накануне Пригожин вернулся из Африки.
Кроме этого, в связи с трагедией, которая унесла жизни десяти людей, находившихся на борту частного самолета, Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что расследование будет проведено в полном объёме.
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Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех, ну почти», Путин подчеркнул, что Следственный комитет России уже начал предварительное расследование происшествия.
Кроме этого, в связи с трагедией, которая унесла жизни десяти людей, находившихся на борту частного самолета, Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что расследование будет проведено в полном объёме.
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Мелисса Тимофеева