Путину доложили об отсутствии внешнего воздействия на самолет Пригожина

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин докладывал, что внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина не было. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Российский лидер отметил, что экспертиза на алкоголь и наркотики у погибших в авиакатастрофе с самолетом Евгения Пригожина не проводилась, однако Путин считает, что ее все-таки следовало провести.
Глава российского государства добавил, что следствие не завершено.
Напомним, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди погибших пассажиров значился командир ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
В этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех
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В этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех
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Екатерина Коршунова