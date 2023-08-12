ПВО сбили над Керченским проливом две украинские ракеты

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В районе Керченского пролива сбиты ракеты ВСУ, при этом Крымский мост не получил повреждений. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Уточняется, что силами ПВО были сбиты две украинские ракеты в районе Крымского моста. Само сооружение не пострадало, однако движение по нему временно приостановлено.
Кроме того, очевидцы наблюдали дымовую завесу, которую поставили специальные службы, чтобы дезориентировать вражеские ракеты.
В настоящее время дым испарился, движение по мосту скоро возобновится.
Ранее очевидцы сообщали о взрывах над Крымом и работе ПВО. Глава Крыма призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информирования населения.
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Кроме того, очевидцы наблюдали дымовую завесу, которую поставили специальные службы, чтобы дезориентировать вражеские ракеты.
Ранее очевидцы сообщали о взрывах над Крымом и работе ПВО. Глава Крыма призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информирования населения.
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Анастасия Чинкова