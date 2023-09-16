ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области

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Система противовоздушной обороны сбила украинский дрон самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.Читайте также:
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Екатерина Шмакова