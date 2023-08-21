Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ ПВО сбило два беспилотника в Подмосковье

ПВО сбило два беспилотника в Подмосковье

21 августа 2023, 10:00

Фото: istockphoto / Naypong

Сегодня утром, 21 августа, два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области.
Обломки одного из беспилотников упал дом в СНТ Дорожник на территории городского округа Истра.

В результате атаки дронов есть двое пострадавших.

«Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Читайте также:

Российские силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА в Подмосковье.

Собянин подтвердил отражение атаки беспилотника ВСУ.

В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье.
#подмосковье
#истра
#губернатор
#дом
#женщина
#снт
#бпла
#кадры
#мужчина
#всу
#пво
#андрей воробьёв
#беспилотник
Читайте нас в
Шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге
В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге
21 августа 2023, 10:05

Фото: iStock/djedzura

В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в автомобиле каршеринга, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, супруги с 10-летней дочерью арендовали автомобиль через сервис Belkacar. Когда семья стала выходить из машины, девочка почувствовала, как что-то укололо ее в ногу. У ребенка пошла кровь.

Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью.

Перепуганные родители экстренно отвезли девочку в больницу, где у нее взяли все анализы.

Супруги написали заявление в полицию, шприц забрали на экспертизы для установления природы жидкости.

Сейчас родители находятся в ожидании результатов анализов.

Читайте также:

В многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в столице вспыхнул пожар

Выловленные из Москвы-реки тела принадлежали членам экскурсионной группы

На станции «Солнечная» Киевского направления подожгли релейный шкаф
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#москва
#каршеринг
#ребёнок
#полиция
#анализы
Читайте нас в
Экс-начальника наркоконтроля Свердловской области будут судить по делу о мошенничестве
21 августа 2023, 10:03

Фото: iStock/Atstock Productions

Суд Свердловской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД Ивана Ергеледжи. Об этом изданию «Вечерние ведомости» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Напомним, что его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Под видом финансовой помощи работникам лесничества, он обратил в свою пользу 1,5 млн рублей. 9 июля экс-начальник был задержан в тот момент, когда ему передавали эти деньги.

Уточняется, что в отношении посредников, передававших денежные средства, уголовные дела были закрыты, поскольку они не знали об истинных намерениях Ергеледжи.

Рассмотрением дела займётся Первоуральский городской суд.

Читайте также:

Бывший кандидат в губернаторы Приморья Ищенко получил 6 лет колонии за обман дольщиков

На задержанного мэра Большакова возбудили уголовное дело за взятку

Экс-министра культуры Крыма приговорили к 10 годам колонии за взятку в 25 миллионов
#суд
#мошенничество
#уголовное
Читайте нас в
На Дмитровском шоссе в Москве вспыхнул сильный пожар
В многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в столице вспыхнул пожар
21 августа 2023, 09:47

Фото: iStock/Distortion Media

В многоэтажном доме в Москве вспыхнул сильный пожар, сообщает Telegram-канал Baza.
В жилом доме на Дмитровском шоссе полыхает сильный пожар. По предварительной информации, горит квартира на последнем этаже.

Предположительно, в квартире могут находиться двое детей.

На месте происшествия выехали экстренные службы.

Ранее в Москве неизвестные подожгли балкон бывшего следователя, который работал по делу актера Михаила Ефремова. Вечером 17 августа злоумышленники разлили бензин под балконом Алексея Мишурова в Восточном Бирюлёво, устроили пожар, а затем скрылись с места преступления.

Читайте также:

Рейс Екатеринбург - Москва вместо Шереметьева был отправлен в Казань

Симоньян заявила, что сбитый в Подмосковье беспилотник упал недалеко от нее

Выловленные из Москвы-реки тела принадлежали членам экскурсионной группы

 
 
#москва
#пожар
Читайте нас в
Тела, выловленные из Москвы-реки, принадлежат диггерам
Выловленные из Москвы-реки тела принадлежали членам экскурсионной группы
21 августа 2023, 09:27

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Трупы, выловленные из Москвы-реки в центре столицы, принадлежат родственникам, которые исследовали тоннели в составе экскурсионной группы, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, первый труп из реки неподалеку от Москворецкой набережной 20 августа. Тело заметил капитан мимо проходящего теплохода. Он вызвал спасателей, которые выловили из воды труп неизвестного мужчины. Второе тело обнаружили сегодня утром практически в том же месте. Труп заметили примерно в 4.30 утра 21 августа. Прибывшие на место спасатели достали его из воды и отбуксировали к берегу.

Выяснилось, что найденные тела принадлежат 15-летней дочери и 17-летнему племяннику Глеб сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. Они принимали участие в экскурсии по подземным коллекторам вместе с диггерами, когда в Москве начался мильный ливень.

Тело самого Маркушина пока не найдено. Сколько еще участников экскурсионной группы оказались заперты в подземельях столицы – пока неизвестно. 

Читайте также:

Младенец, тело которого обнаружили в туалете московского ТЦ, был сильно не доношен

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве аспиранта из Центральной Африки

В Херсонской области обнаружили труп мужчины с простреленными ногами
 
#москва
#труп
#река
Читайте нас в
Сбитый в Подмосковье беспилотник упал рядом с Симоньян
Симоньян заявила, что сбитый в Подмосковье беспилотник упал недалеко от нее
21 августа 2023, 09:14

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Глава RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что сбитый в Истринском районе Подмосковья беспилотник упал на соседней с ней улице.
«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений», - прокомментировала ситуацию Симоньян.

Напомним, в Истринском районе Московской области системами ПВО уничтожен еще один украинский беспилотник. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны. Кадры крушение вражеского беспилотника опубликовал у себя Telegram-канал SHOT.По информации ведомства, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.

Читайте также:

На станции «Солнечная» Киевского направления подожгли релейный шкаф

Минобороны РФ: Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе Очакова

Беспилотник ВСУ пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области



#беспилотник
#подмосковье
#истра
#пво
Читайте нас в
Рейс Екатеринбург - Москва вместо Шереметьева был отправлен в Казань
21 августа 2023, 09:13

Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

Самолет «Аэрофлота», следовавший из Екатеринбурга в Москву, был вынужден совершить посадку в Казани. Самолет развернулся в тот момент, когда уже был готов начать снижение.
Пилот объявил пассажирам, что все аэропорты столицы временно закрыты. Воздушное судно должно было приземлиться в Шереметьево, но было отправлено в Казань, передает корреспондент РИА Новости. После посадки пассажиров уведомили, что после того, как самолет дозаправят, он отправится по месту назначения в Москву.

Во всех московских аэропортах был объявлен режим «Ковер». Такой режим вводится в тех случаях, когда в небе замечены посторонние объекты. Несколько авиарейсов были задержаны на прилет и вылет. Это произошло после попытки ВСУ атаковать с помощью БПЛА Московскую область. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ и рухнул в Одинцовском районе.

Читайте также:

Режим «Ковёр» объявлен во всех столичных аэропортах

В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Российские силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА в Подмосковье

#шереметьево
#самолет
#пилот
#беспилотник
#бпла
#аэропорты
#режим
#казань
#всу
Читайте нас в
На МЖД в Киевском направлении совершили поджог
На станции «Солнечная» Киевского направления подожгли релейный шкаф
21 августа 2023, 09:02

Фото: iStock/PamWalker68

На станции «Солнечна» в Киевском направлении подожгли релейный шкаф, сообщает «РИА Новости».
Сейчас поезда в Киевском направлении на Московской железной дороге отстают от графика. Движение затруднено в обе стороны.

«Сегодня в 06.00 на станции Солнечная киевского направления МЖД неизвестными лицами был совершен поджог релейного шкафа. В результате инцидента в настоящее время поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика», - прокомментировали ситуацию представители МЖД.

На месте происшествия работают ремонтные бригады. 

Обстоятельства поджога ​устанавливаются.

Читайте также:

В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье

Очевидцы сообщили о громком хлопке над небом Подмосковья

Из реки недалеко от московского парка «Зарядье» достали второй труп
 
#железная дорога
#поджог
#москва
Читайте нас в
Собянин подтвердил отражение атаки беспилотника ВСУ
Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве
21 августа 2023, 08:48

Фото: iStock/valio84sl

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попытку киевского режима атаковал столицу.
«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве», - об этом глава столицы написал в свое Telegram-канале.

Собянин также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.

При этом, ранее режим «Ковёр» был объявлен во всех столичных аэропортах.

Ранее Собянин рассказал, что в районе Экспоцентра в Москве был сбит БПЛА противника. В результате происшествия, значимых разрушений здание не получило. Обломки дрона рухнули в районе Красной Пресни. Значимых разрушений здание «Экспоцентра» не получило, отметил градоначальник.

Читайте также:

В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье

Очевидцы сообщили о громком хлопке над небом Подмосковья

Минобороны: Силы ПВО пресекли попытку атаки Подмосковья беспилотником ВСУ
#сергей собянин
#москва
#подмосковье
#пво
#беспилотник
Читайте нас в
В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье
Минобороны: Еще один беспилотник уничтожен силами ПВО в Подмосковье
21 августа 2023, 08:36

Фото: iStock/vadimrysev

В Истринском районе Московской области системами ПВО уничтожен еще один украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.
Кадры крушение вражеского беспилотника опубликовал у себя Telegram-канал SHOT.

По информации ведомства, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет. 
Ранее российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье. Вооруженные силы Украины пытались атаковать Одинцовский район Московской области около 6.50 утра 21 августа. В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.

Читайте также:

В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Беспилотник ВСУ пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области

В МИД атаку БПЛА ВСУ на Москву назвали подтверждением преступности киевского режима
 
 
#подмосковье
#беспилотник
#пво
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников