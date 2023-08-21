ПВО сбило два беспилотника в Подмосковье

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Сегодня утром, 21 августа, два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области.
Обломки одного из беспилотников упал дом в СНТ Дорожник на территории городского округа Истра.
В результате атаки дронов есть двое пострадавших.
Российские силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА в Подмосковье.
Собянин подтвердил отражение атаки беспилотника ВСУ.
В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье.
В результате атаки дронов есть двое пострадавших.
«Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Читайте также:
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В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье.
Алиса Сергиенко