ПВО «Железный купол» не смогла перехватить ракету в Израиле

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Израильская система ПВО «Железный купол» не смогла перехватить ракету, в результате чего она упала в районе на севере страны. Об этом сообщает телеканал i24.
В скором времени военные Армии Израиля получат указание войти в пределы сектора Газа, заявил министр обороны Йоав Галлант. В своём обращении военным он отметил, что они уже скоро смогут увидеть сектор Газа изнутри.
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Анастасия Чинкова