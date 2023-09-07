Пьяная москвичка подожгла себя, чтобы отвлечь мужа от телевизора

Фото: iStock/OlgaMiltsova
Пьяная москвичка совершила самоподжог, чтобы отвлечь на себя внимание мужа от телевизора, передает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что инцидент произошел в квартире на Ленинградском проспекте в Хорошёвском районе. 31-летняя женщина выпивала, а её 50-летний гражданский муж смотрел телевизор, отказываясь к ней присоединиться.
Женщине не понравилось поведение мужчины, в результате чего она поставила кресло прямо перед мужчиной, заслонив ему телевизор, и с помощью жидкости для розжига совершила самоподжог. Отмечается, что пострадавшую доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с ожогами 43% тела и ожоговым шоком средней степени тяжести.
По словам мужчины, его гражданская жена выпивает уже долгое время и страдает эмоциональным расстройством.
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Женщине не понравилось поведение мужчины, в результате чего она поставила кресло прямо перед мужчиной, заслонив ему телевизор, и с помощью жидкости для розжига совершила самоподжог. Отмечается, что пострадавшую доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с ожогами 43% тела и ожоговым шоком средней степени тяжести.
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Екатерина Коршунова