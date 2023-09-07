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Пьяная москвичка подожгла себя, чтобы отвлечь мужа от телевизора

07 сентября 2023, 18:55
Фото: iStock/OlgaMiltsova

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Пьяная москвичка совершила самоподжог, чтобы отвлечь на себя внимание мужа от телевизора, передает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что инцидент произошел в квартире на Ленинградском проспекте в Хорошёвском районе. 31-летняя женщина выпивала, а её 50-летний гражданский муж смотрел телевизор, отказываясь к ней присоединиться.

Женщине не понравилось поведение мужчины, в результате чего она поставила кресло прямо перед мужчиной, заслонив ему телевизор, и с помощью жидкости для розжига совершила самоподжог. Отмечается, что пострадавшую доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с ожогами 43% тела и ожоговым шоком средней степени тяжести.


По словам мужчины, его гражданская жена выпивает уже долгое время и страдает эмоциональным расстройством.

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После ДТП с велосипедистками завели второе уголовное дело

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После ДТП с велосипедистками завели второе уголовное дело
Дело о небезопасных услугах завели после ДТП с велосипедистками в Ленобласти
07 сентября 2023, 18:44

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело об услугах, которые не отвечают требованиям безопасности, возбуждено после аварии в Ленинградской области, где погибли две девочки-велосипедистки и пострадали еще восемь человек. Об этом сообщило региональное следственное управление.
Ранее в Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще восемь человек получили различные травмы. Спортсмены из Сестрорецка ехали на велосипедах по трассе «Скандинавия» в сопровождении легкового автомобиля. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в сопровождающую машине, после чего въехал в группу велосипедистов из 11 подростков и их тренера. 

Напомним, президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировки. 

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#фура
#тренировки
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На ребенка упала оконная рама в школе под Саратовом
Под Саратовом второклассник пострадал после падения на него оконной рамы в школе
07 сентября 2023, 18:16

Фото: iStock/Nataliia Gorsha

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка, которому потребовалась медицинская помощь после того, как на него в школе райцентра Степное Саратовской области упала оконная рама. Об этом сообщили в телеграм-канале областной прокуратуры.
Отмечается, что оконная рама упала на второклассника при выходе из туалета. В ходе проверки прокуратуры будут установлены все обстоятельства произошедшего. 

Напомним, ранее в Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще девять человек получили различные травмы. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировки.

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В Брянске пресекли атаку украинского БПЛА
Богомаз: Силы РЭБ подавили атаку беспилотника ВСУ на Брянск
07 сентября 2023, 17:59

Фото: iStock/NatureNow

Силы РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа под Брянском, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена очередная атака украинских террористов. Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - прокомментировал ситуацию Богомаз. 

БПЛА рухнул в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. 

Губернатор отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте падения обломков работают экстренные службы. 

Ранее в Волгоградской области был обнаружен и нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат. Предположительно, целью для нанесения удара была воинская часть в Городищенском районе.

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Американец пытался украсть русского ребенка
СК: Уголовное дело возбуждено против американца, пытавшегося выкрасть ребенка через Калининград
07 сентября 2023, 17:47

Фото: iStock/kieferpix

Американец пытался вывезти из России ребенка без ведома его матери, сообщает Следственный комитет по Калининградской области.
По информации следствия, 35-летний гражданин Соединенных Штатов Америки приехал в Калининградскую область, чтобы увидеться со свои четырехлетним сыном, который является гражданином России. Мужчина хотел, чтобы сын жил вместе с ним в США. Мать, разумеется, была против.

Тогда американец, под предлогом совместного времяпровождения, забрал ребенка и пытался незаконно выехать с ним из России на автомобиле через болотисто-лесистую местность Мамоновского городского округа.

Американца задержали пограничники, сейчас он находится под арестом.

Против задержанного возбудили уголовное дело за похищение несовершеннолетнего.

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Велосипедист, обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском, прошел полиграф

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#сша
#уголовное мать
#похищение
#сын
#граница
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Велосипедист, обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском, прошел полиграф
07 сентября 2023, 17:32

Фото: iStock/YakobchukOlena

Эдуард Голиков, которого задержали по подозрению в убийстве 16-летней жительницы Каменска-Уральского, прошел полиграф, E1.RU.
Напомним, 9 августа шестнадцатилетнюю жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области обнаружили мертвой в овраге. В день убийства девушка поздно вернулась домой из Екатеринбурга. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.

Позже полиция задержала подозреваемого местного жителя. На камерах видеонаблюдения было видно, что мужчина проезжал на велосипеде в одном направлении с убитой. Больше ни с кем по пути домой она не сталкивалась. 

Эдуард Голиков работает в Каменске-Уральском стропальщиком. Сперва он полностью отрицал свою вину, однако, позже, стал сотрудничать со следствием и даже показал, где именно он спрятал мобильный телефон убитой.

Однако, по результатам полиграфа, версия Голикова оказалась правдивой. Он рассказал, что его маршрут просто совпал с маршрутом подростка в день ее смерти. Мужчина ехал за ней по лесу и вдруг увидел, что девочка стала заваливаться на правый бок. Он решил, что она сильно напилась, вернулся, чтобы помочь с ней, забрал у нее телефон, однако, не смог его разблокировать и закопал в лесу. 

Голиков признался в совершенном преступлении, однако, не в убийстве, а только в краже мобильника.

Тем не менее, более точные результаты будут известны только после получения результатов медицинской экспертизы, которая еще не завершена.

Как отметили в СМИ, возможно, девушку можно было бы спасти, если бы вор сразу вызвал ей скорую помощь.

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#полиция
#телефон
#автобусы
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#подросток
#убийство
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Десять девушек обвинили композитора Широкова в изощрённых изнасилованиях
07 сентября 2023, 17:26

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Десять девушек обвинили сбежавшего из Росси композитора Кирилла Широкова в изощрённых изнасилованиях, сюжеты которых он брал из садистского порно. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что композитор тринадцать лет мучил своих партнерш, включая жену. Своих жертв Широков бил, душил и резал. 

Бывшая супруга 33-летнего музыканта Ариадна Мэй утверждает, что сразу после свадьбы Широков превратился в маньяка. Она подвергалась регулярным побоям и угрозам. Рассказывать о насилии Мэй не решалась по причине того, что Широков угрожал покончить с собой в случае их расставания.

Сообщается, что Мэй — не единственная жертва пианиста. Десять девушек заявили о том, что помимо физического и сексуального насилия, Широков любил обсуждать секс с несовершеннолетними и принуждал девушек повторять киносцены с элементами садизма. Никто из жертв ранее не обращался в правоохранительные органы.

Уточняется, что сам Широков косвенно подтвердил обвинения в социальных сетях, признавшись, что ему необходима терапия. По информации SHOT, на данный момент музыкант находится в Германии.

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#секс
#арест
#композитор
#музыкант
#изнасилование
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Сбежавшего от СВО петербуржца задержали в Перу за незаконное хранение оружия и наркотиков
07 сентября 2023, 17:22

Фото: istock / vladans

Мужчина, сбежавший от Специальной военной операции, был пойман правоохранительными органами Перу за групповое ограбление, незаконный оборот оружия и наркотических средств.
Парня зовут Артём Сафронов, возраст — 39 лет. По данным Mash, после начала СВО (24 февраля) мужчина переехал в перуанский город Сан-Хуан-де-Мирафлорес, находящийся в 30 минут езды от Лимы, столицы Перу.

Как утверждают полицейские Перу, Сафронов «проникся уличной атмосферой» и организовал группировку «Русские из Сан-Хуана», при этом, будучи единственным русским в банде. Полковник Перу Хавьер Инфантес заявил, что «мафиозник» работал с семью местными жителями от 20 до 27 лет. 

Ранее сообщалось, что россиянин пытался провезти кокаин в рюкзаке из Эстонии в Ленинградскую область.

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#наркотики
#полицейские
#перу
#задержание
#уголовное дело
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В Петербурге лифт с двумя рабочими рухнул в шахту
07 сентября 2023, 17:02

Фото: iStock/denisgo

В Санкт-Петербурге технический лифт с двумя рабочими рухнул в шахту, сообщает 78.RU.
Инцидент произошел на улице Циолковского 9 в здании за бизнес-центром «Космос».

По информации СМИ, двео рабочих перевозили металлические конструкции в грузовом лифте. Трос оборвался и лифт рухнул в шахту. Сколько этажей пролетели мужчине в кабине - не уточняется.

В результате падения, рабочие получили серьезные травмы. Их экстренно госпитализировали, об их нынешнем состоянии пока ничего неизвестно. 

Прокуратура Адмиралтейского района организовала доследственную проверку по факту происшествия.

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Число пострадавших от кишечной инфекции в питерской школе детей возросло до 23

Учитель физкультуры из московской школы попался на торговле наркотиками

 
#прокуратура
#лифт
#рабочие
#травмы
#санкт-петербург
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Число пострадавших от кишечной инфекции в питерской школе детей возросло до 23
07 сентября 2023, 16:51

Фото: iStock/gorodenkoff

В школе в Санкт-Петербурге 23 ребенка заразились острой кишечной инфекцией, сообщает 78.RU.
Неустановленная инфекция настигла ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование учебного учреждения, а также предприятия, предоставляющего школе питание - АО «Комбинат питания «Кировский».

Ранее сообщалось, что в больницах Петербурга находятся 13 детей, у которых диагностировали признаки острого отравления. В настоящий момент их число возросло до 23. 

До конца недели остальные учащиеся школы переведены на дистанционное обучение.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

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#роспотребнадзор
#инфекция
#проверки
#школы
#питание
#дистанционное расследование
#санкт-петербург
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