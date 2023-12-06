Пьяная россиянка оставила дочь в ванне на 40 минут и лишила ее жизни — дело передано в суд

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В Екатеринбурге будут судить 22-летнюю женщину, которая составила ребенка в ванной без присмотра, вследствие чего двухлетняя девочка утонула. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на прокуратуру Свердловской области.
«Девушка обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.Трагедия произошла утром 19 сентября. По данным следствия, мама находилась под воздействием наркотиков. Она решила искупать ребенка, посадила ее в ванную, закрыла слив, открыла кран и ушла. По информации прокураты, девушка понимала, что малышка не способна сама вылезти из ванны.
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Алина Юрчак