Пьяная россиянка устроила разгром в самолете и отказалась покидать бизнес-класс

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Пьяная россиянка устроила разгром в бизнес-классе самолета и отказалась покидать борт, когда он сел в Красноярске, об этом сообщает транспортная полиция Сибири в своем Telegram-канале.
По информации СМИ, 40-летняя пассажирка бизнес-класса сильно перепила, начала дебоширить, испачкала сидения, нахамила бортпроводникам, а затем уснула.
Когда борт приземлился в аэропорту назначения, будить хулиганку пришёл наряд полиции. Она долго не могла понять, что происходит, и почему ее пытаются вывести из самолета.
Женщину все же удалось доставить в местное отделение полиции, где она прошла медицинское освидетельствование.
На дебоширку составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
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Когда борт приземлился в аэропорту назначения, будить хулиганку пришёл наряд полиции. Она долго не могла понять, что происходит, и почему ее пытаются вывести из самолета.
На дебоширку составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
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Евгения Парфентьева