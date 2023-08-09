Пьяная женщина насмерть сбила четырех коров, уходя от полицейской погони

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На трассе в городе Абакан пьяная женщина, пытаясь скрыться от полицейской погони, насмерть сбила четырех коров, сообщает «МВД медиа» со ссылкой на пресс-службу МВД по Хакасии.
Инцидент произошел рано утром 9 августа. Полицейские попросили остановиться автомобиль, который ехал очень медленно и «вилял» из стороны в сторону. Однако, вместо остановки, водитель увеличил скорость и попытался оторваться от полицейских. Началась погоня.
Выяснилось, что за рулем авто находилась 35-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения. Она, к тому же, никогда не имела водительских прав. На пассажирском сидении ехала ее 15-летняя дочь. Обеих пострадавших госпитализировали, однако, в каком состоянии – не уточняется.
В отношении правонарушительницы возбуждено административное делопроизводство. Ее также хотят привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав.
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«Выехав на дорогу Абакан – Ак-Довурак, на 20 км преследуемая иномарка на полном ходу въехала в стадо коров, переходивших проезжую часть. От удара четыре животных погибли на месте, а сама машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась», - прокомментировали ситуацию представители МВД.
В отношении правонарушительницы возбуждено административное делопроизводство. Ее также хотят привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав.
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Евгения Парфентьева