Пьяная жительница Омска устроила ДТП с тремя детьми в машине

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Три человека пострадали в результате аварии, которую устроила пьяная жительница Омска с тремя детьми в машине
Жительница Омска за рулём автомобиля, в котором находились три её ребенка, в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД РФ.
Уточняется, что происшествие произошло вечером в среду, 21 июня, в районе пересечения улиц Кирова и 15-й Рабочей в Октябрьском округе Омска. Двадцатишестилетняя женщина за рулем Mazda Demio в состоянии алкогольного опьянения врезалась в стоящую машину Toyota Allion, в которой находился 69-летний мужчина, в результате чего его автомобиль отбросило на встречную полосу, в машину марки Nissan. В ней находился 44-летний водитель. В результате аварии пострадала сама виновница, её 2-летний сын и водитель Тойоты.
Отмечается, что женщина была лишена водительских прав, а на счету у неё 38 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что авария с участием двух автобусов и автомобиля произошла в Хабаровске, пострадали пять человек.
Уточняется, что происшествие произошло вечером в среду, 21 июня, в районе пересечения улиц Кирова и 15-й Рабочей в Октябрьском округе Омска. Двадцатишестилетняя женщина за рулем Mazda Demio в состоянии алкогольного опьянения врезалась в стоящую машину Toyota Allion, в которой находился 69-летний мужчина, в результате чего его автомобиль отбросило на встречную полосу, в машину марки Nissan. В ней находился 44-летний водитель. В результате аварии пострадала сама виновница, её 2-летний сын и водитель Тойоты.
Ранее «Радио 1» сообщало, что авария с участием двух автобусов и автомобиля произошла в Хабаровске, пострадали пять человек.
Яна Таёжная