Пьяная жительница Казани избила троих дочерей, младшей из которых восемь месяцев

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Жительницу Казани подозревают в истязании трех малолетних дочерей, сообщает СК РФ по региону.
В отношении 32-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд для избрания меры пресечения для нерадивой матери.
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