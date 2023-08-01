Пьяные мужчины на катере сбили мать с ребенком

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В Нижнем Тагиле двое пьяных мужчин на катере сбили женщину, которая каталась на сапборде с ребенком, сообщает E1.RU.
Муж пострадавшей рассказал СМИ, что они решили покататься по воде в ночное время, однако, ответственно предприняли все меры предосторожности.
В результате водной аварии, женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Ребенок, находившийся на сапборде, к счастью, не пострадал.
Виновников аварии сейчас разыскивают.
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«Освещенные, как новогодняя елка, мы поплыли вдоль береговой линии в сторону цирка. Когда мы возвращались в сторону «Демидов Плаза», доску моей жены, на которой еще сидел средний сын, сбила моторная лодка, в которой находились два пьяных, назвать их людьми я не могу», - прокомментировал ситуацию мужчина.
Виновников аварии сейчас разыскивают.
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Евгения Парфентьева