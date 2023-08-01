Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Пьяные мужчины на катере сбили мать с ребенком

Пьяные мужчины на катере сбили мать с ребенком

В Нижнем Тагиле мужчины на катере сбили женщину с ребенком на сапборде
01 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/studio-fi

В Нижнем Тагиле двое пьяных мужчин на катере сбили женщину, которая каталась на сапборде с ребенком, сообщает E1.RU.
Муж пострадавшей рассказал СМИ, что они решили покататься по воде в ночное время, однако, ответственно предприняли все меры предосторожности.

«Освещенные, как новогодняя елка, мы поплыли вдоль береговой линии в сторону цирка. Когда мы возвращались в сторону «Демидов Плаза», доску моей жены, на которой еще сидел средний сын, сбила моторная лодка, в которой находились два пьяных, назвать их людьми я не могу», - прокомментировал ситуацию мужчина.


В результате водной аварии, женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Ребенок, находившийся на сапборде, к счастью, не пострадал.

Виновников аварии сейчас разыскивают.

Читайте также:

На Урале легковая машина сбила четырехлетнюю девочку

Полиция остановила массовую деревенскую драку с топором и вилами в Свердловской области

Мать Валерия Ческидова заявила, что спасшаяся жертва жила «как королева» за счет ее сына
#алкоголь
#авария
#травма
#ребёнок
Читайте нас в
В Лыткарине из зависшей над оврагом машины спасли четырёх человек и трёх животных
01 августа 2023, 21:25

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вызволили четырёх человек из зависшего над оврагом автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Авария произошла в городском округе Лыткарино на Тураевском шоссе. Микроавтобус Ford Transit съехал с автотрассы и повис над оврагом. В автомобиле находились четыре человека, которые не стали покидать салон, так как машина могла опрокинуться», – рассказали в пресс-службе. 
Прибыв на место вызова, спасатели стабилизировали микроавтобус и через заднюю и переднюю двери освободили 17-летнего юношу, троих взрослых и домашних животных – двух кошек и собаку. 
 
Медицинская помощь никому не понадобилась. Участники ДТП поблагодарили спасателей за работу. 

Читайте также: 

Взрывотехники Мособлпожспаса обезвредили под Можайском миномётную мину

Работники Мособлпожспаса спасли 83-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в лесу

В Подмосковье спасли таксу, застрявшую под капотом автомобиля



#мособлпожспас
#спасатели
#дтп
#авария
#лыткарино
#московская область
#подмосковье
#безопасность
Читайте нас в
СК РФ обвиняет луганского экс-министра строительства и ЖКХ в хищении 40 млн рублей
01 августа 2023, 21:17

Фото: iStock/welcomia

Следственный комитет России обвиняет в хищении нескольких десятков миллионов рублей бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР. Об этом СК РФ сообщил «Ленте.ру».
Экс-министр обвиняется в хищении из бюджета региона более 40 млн рублей, которые он заполучил с 2019 по 2020 год от предпринимателей на улучшение инфраструктуры Луганска.

Также сообщается, что четыре его подельника также проходят по этому делу. Они обвиняются в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что бывшего сотрудника Минприроды Краснодарского края обвинили в госизмене и приговорили к 12 годам заключения.

Читайте также:

Бывшего сотрудника Минприроды Краснодарского края приговорили к 12 годам заключения за госизмену

Молодой предприниматель пропал, после того как «наехал» на инфобизнесмена

В Свердловской области устроили массовую драку с вилами и топором
#министр
#хищение
#лнр
#уголовное дело
Читайте нас в
На Урале легковая машина сбила четырехлетнюю девочку
В Тавде автомобиль снес четырехлетнего ребенка
01 августа 2023, 20:55

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В городе Тавда Свердловской области водитель легковой машины сбил четырехлетнюю девочку, шокирующие кадры ДТП разместил E1.RU.
По информации СМИ, девочка собирала яблоки у дороги, в 70 метрах от дома. Набрав достаточно, она побежала через дорогу в неположенном месте, тут то ее и снес KIA Rio.  

Водитель всеми силами пытался уйти от столкновения, однако, сделать этого не успел.  

Чудом, девочка уцелела, и после ДТП самостоятельно поднялась, схватившись за голову. Она отделалась ссадинами и синяками, после осмотра врачи отпустили ее домой.  

28-летний водитель также не пострадал. Отмечается, что в момент аварии он был трезв и пристегнут, правил ПДД никогда прежде не нарушал.

Читайте также:

В Ростовской области двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе дома

Московской няне, ребенок которой выпал из окна и погиб, утвердили приговор

В Талдоме мать прыгнула в воду, чтобы спасти дочь, но утонула вместе с ней
#дтп
#ребёнок
#автомобиль
Читайте нас в
Молодой предприниматель пропал, после того как «наехал» на инфобизнесмена
В Москве разыскивают предпринимателя Бойко, пропавшего после видеоролика о Шабутдинове
01 августа 2023, 19:16

Фото: iStock/Oleksandr Sadovenko

В Москве при загадочных обстоятельствах пропал 35-летний предприниматель из Ростова-на-Дону Семён Бойко, сообщает Telegram-канал SHOT.
В Ростове у Бойко сеть спортивных студий. Однако, бизнесмен приехал в Москву, чтобы прокачать свои навыки. Он выбрал курсы про «успешный успех» Аяза Шабутдинова.  

Как ни странно, инфобизнесмен никак не помог предпринимателю, и, помимо того, что его бизнес в Ростове покатился вниз, так еще и образовался долг за курс Шабутдинова в 10 миллионов рублей.  

Бойко не отчаялся и создал на YouTube канал, на котором разоблачал бесполезные курсы Шабутдинова. Деятельность канала быстро нашла поддержку у аудитории.  

27 июля на канале ростовчанина вышло видео под названием «Если вы это видите, значит, со мной что-то случилось», а сам предприниматель перестал выходить на связь. В последний раз его видели выходящим из своей съемной квартиры в «Москва-Сити» и садящимся в неизвестную машину.  

Поисками Бойко занимаются семья, друзья, коллеги и волонтёры.

Читайте также:

Полиция остановила массовую деревенскую драку с топором и вилами в Свердловской области

Мать Валерия Ческидова заявила, что спасшаяся жертва жила «как королева» за счет ее сына

В Алма-Аты горит шестнадцатиэтажный жилой дом, люди вынуждены выбрасывать из окон детей
#москва
#предприниматель
#бизнес
#волонтеры
#поиски
Читайте нас в
Политолог Кот назвал истинных заказчиков атак на башню «Москва-Сити»
Политолог Кот прокомментировал атаки дронов на башню «Москва-Сити»
01 августа 2023, 18:58

Фото: istockphoto.com/DedMityay

Политолог Юрий Кот высказал мнение о том, что попытки атаковать башню «Москва-Сити», в которой находятся офисы сразу нескольких российских министерств, символичны для киевского режима, однако основной заказчик атак – ЦРУ.
«С одной стороны, это визитка столицы России, с другой – в ней находятся государственные ведомства, это демонстрация того, что киевский режим бьёт по государству. Многоплановый символизм. Однако заказчик этих атак – ЦРУ», – пояснил в беседе с «Абзацем» Кот.

Он напомнил, что США уже не в первые решают свои геополитические задачи посредством спонсирования терроризма.

Политолог и политический советник Сергей Маркелов также отметил, что атака именно башни «Москва-Сити» имеет символическое значение для Киева.

«Это условный такой Крымский мост в центре Москвы», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Маркелов.

Читайте также:

Собянин: Беспилотник попал в одну из башен «Москва-Сити»

Собянин сообщил о новом налёте беспилотников на Москву

Подмосковье стало мишенью для беспилотников
#происшествие
#беспилотник
#москва
Читайте нас в
Неизвестный напал на посольство Швеции в Турции и ранил работницу
01 августа 2023, 18:46

Фото: iStock/Dusan Ladjevic

На консульство Швеции в Турции напал неизвестный и тяжело ранил сотрудника. Об этом сообщает новостной портал Mynet.
Нападавший с сирийским гражданством совершил вооружённый штурм здания посольства в турецком Измире из-за проблем с получением визы.

Во время нападения он тяжело ранил работницу консульства.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае пятеро неизвестных не хотели выполнять требования сотрудников ГИБДД, избили их и скрылись с места преступления.

Также сообщается, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9, очаг находился на глубине 12 метров.

Читайте также:

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

В Самарской области арестовали парня, который рисовал нацистскую символику

Учительница бросила в военкомат в Воронежской области коктейль Молотова
#визы
#нападение
#турция
#швеция
Читайте нас в
В Свердловской области устроили массовую драку с вилами и топором
Полиция остановила массовую деревенскую драку с топором и вилами в Свердловской области
01 августа 2023, 18:46

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Сухом Логе Свердловской области правоохранителям удалось остановить массовую деревенскую драку с вилами и топором, рассказал официальный представитель региональной полиции Валерий Горелых в интервью Lenta.ru.
Когда полицейские прибыли на место происшествия – драка была в самом разгаре. Один мужчина бегал наперевес с вилами, другой – с монтировкой, третий – с топором. Один несчастный получил удар ножом в шею, который так и остался торчать из раны до приезда медиков.  

Правоохранителям пришлось пригрозить участникам потасовки огнестрельным оружием, однако, это сработало и конфликт удалось урегулировать. Пострадавшего увезли в больницу, самых активных – в участок.  

По предварительной информации, причиной конфликта стал ремонт электропроводки. Из-за неквалифицированных действий одного из местных – свет вырубило у всех соседей.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Читайте также:

Шесть 20-литровых контейнеров с ядовитой жидкостью растеклись по Алтуфьевскому шоссе

Мать Валерия Ческидова заявила, что спасшаяся жертва жила «как королева» за счет ее сына

В Алма-Аты горит шестнадцатиэтажный жилой дом, люди вынуждены выбрасывать из окон детей
#драка
#полиция
Читайте нас в
Пожар в Люберцах не вызвал превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе
01 августа 2023, 18:34

Фото: Мособлэкомониторинг

Мобильная лаборатория Мособлэкомониторинга проверила качество атмосферного воздуха в Люберцах, где горела строительная база в Котельническом проезде. Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«Пробы для лабораторного анализа взяты на расстоянии 500 м от очага возгорания на ул. Юбилейной. Исследования состояния воздуха проведены по 18 загрязняющим веществам. Превышений нормативов предельно допустимых максимально разовых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано», – говорится в сообщении. 
Ранее сообщалось, что загорелись три ангара на территории строительной базы, расположенной на Котельническом проезде в Люберцах. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой внутри ангаров. По данным МЧС, сейчас пожар локализован на площади 1,3 тыс кв м. 

Читайте также:

Глава Люберец Волков назвал причину пожара на строительной базе

Рядом с Леруа Мерлен в Котельниках мощный пожар

Стали известны подробности пожара в Котельниках
#пожар
#чп
#люберцы
#экология
#минэкологии мо
#воздух
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Москве в районе разлива кислоты загрязнен воздух
01 августа 2023, 18:31

Фото: iStock/humonia

Уровень загрязнения воздуха на севере Москвы после разлива кислоты превышает допустимую норму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В воздухе наблюдается превышение сероводорода и хлористого водорода. Нахождение рядом с эпицентром опасно для здоровья, могут появится тошнота, ожоги и отёк лёгких. Место оцеплено на несколько десятков метров. Над ликвидацией ЧП работают специалисты.

Ранее сообщалось, что на Алтуфьевском шоссе в Москве опрокинулись шесть 20-литровых контейнеров с кислотой. На месте происшествия работают специалисты из химической лаборатории и спасатели. Вокруг стоит едкий запах и пар.

Читайте также:

Контейнеры с кислотой растеклись по Алтуфьевскому шоссе в Москве

Рядом с ж/д станцией в Москве нашли более 370 боеприпасов

В Москве судят няню, ребенок которой выпал из окна и погиб
#спасатели
#контейнеры
#шоссе
#чп
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников