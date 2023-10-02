Пьяные поляки звонят в полицию и выдают свои кошмары за реальные преступления

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Двое пьяных поляков позвонили в полицию и выдали свои видения за реальные преступления, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь полиции в городе Бартошице Марта Кабелис.
Второй инцидент случился в Поморском воеводстве. В полицию также позвонил мужчина и сообщил, что его пытаются задушить. Правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили там вечеринку. Звонивший мужчина крепко спал. Когда его разбудили, то он очень удивился и заявил, что не помнит, чтобы кто-то его душил. Факт насилия не подтвердили и другие участники вечеринки.
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