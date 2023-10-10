Пьяный дебошир сорвал вылет самолета из Волгограда в Москву

Фото: iStock/ViktorCap
Мужчина ругался со стюардессами и пассажирами, а также кричал, что он «не простой человек».
SHOT, пишет, что рейс «Аэрофлота» готовился к взлёту и ехал в сторону взлётно-посадочной полосы. Неожиданно один из пассажиров вскочил со своего места и начал ругаться матом. Словесный конфликт начал переходить в потасовку, но буйного пассажира смогла успокоить его супруга.
В итоге борт вернулся обратно на стоянку. Дебошира вместе с женой вывели из самолёта полицейские.
Ранее в аэропорту Домодедово у пассажира взорвалась свето-шумовая граната. 54-летний мужчина положил снаряд в свой чемодан. Сотрудники аэропорта обнаружили это, когда багаж проходил через рентген. Полицейские начали выяснять у мужчины, что у него в багаже. В это время граната сработала.
В результате ЧП никто не пострадал. Мужчину доставили в участок для разбирательств. Выяснилось, что его и ранее задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
Читайте также:
Певица Глюкоза с детьми вернулась в Москву из Израиля
Россияне продолжали летать прямыми рейсами в Израиль
В Гамбурге аэропорт приостановил работу из-за сообщения о бомбе в самолёте
В итоге борт вернулся обратно на стоянку. Дебошира вместе с женой вывели из самолёта полицейские.
В результате ЧП никто не пострадал. Мужчину доставили в участок для разбирательств. Выяснилось, что его и ранее задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
Читайте также:
Певица Глюкоза с детьми вернулась в Москву из Израиля
Россияне продолжали летать прямыми рейсами в Израиль
В Гамбурге аэропорт приостановил работу из-за сообщения о бомбе в самолёте
Мария Фирсова