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В Воронежской области пьяный депутат на Lexus насмерть сбил пенсионерку, однако, экспертиза показала, что он был совершенно трезв, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, ДТП произошло еще в конце мая. 73-летний бизнесмен и городской народный депутат Анатолий Шабанов, в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет по зебре. Позже она скончалась в больнице от полученных травм.
Прибывший на место происшествия сотрудник ГИБДД Чусов повез депутат сдавать анализы на наличие алкоголя. Однако, ГИБДДшник решил сдать свою мочу за депутата. Экспертиза, в итоге, показала, что Шабанов был трезв.
Однако, позже, обман все-таки вскрылся.
Против Чусова возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
О судьбе Шабанова в СМИ ничего не уточнили.
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Прибывший на место происшествия сотрудник ГИБДД Чусов повез депутат сдавать анализы на наличие алкоголя. Однако, ГИБДДшник решил сдать свою мочу за депутата. Экспертиза, в итоге, показала, что Шабанов был трезв.
Против Чусова возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
О судьбе Шабанова в СМИ ничего не уточнили.
«В настоящее время по поручению руководства регионального Главка МВД России оперативниками собственной безопасности проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении причастности сотрудника к противоправному деянию, он понесёт наказание в установленном законом порядке», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
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Евгения Парфентьева