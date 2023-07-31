Пьяный мужчина надругался над ребенком в бане

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В Удмуртии арестовали жителя Ижевска, который надругался над ребенком в бане, сообщили в пресс-службе Завьяловского районного суда.
По информации следствия, 40-летний мужчина отдыхал в дачном товариществе под Ижевском. Он напился и пригласил в баню соседского мальчика, где совершил над ним насильственные действия сексуального характера.
Мужчина признал свою вину, на него возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Отмечается, что подозреваемый состоит на учете у психиатра.
Суд решит судьбу насильника 28 сентября.
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Мужчина признал свою вину, на него возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Суд решит судьбу насильника 28 сентября.
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Евгения Парфентьева