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Пьяный мужчина надругался над ребенком в бане

Пьяный житель Ижевска надругался над ребенком в бане
31 июля 2023, 15:22

Фото: iStock/filrom

В Удмуртии арестовали жителя Ижевска, который надругался над ребенком в бане, сообщили в пресс-службе Завьяловского районного суда.
По информации следствия, 40-летний мужчина отдыхал в дачном товариществе под Ижевском. Он напился и пригласил в баню соседского мальчика, где совершил над ним насильственные действия сексуального характера.

Мужчина признал свою вину, на него возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.


Отмечается, что подозреваемый состоит на учете у психиатра.

Суд решит судьбу насильника 28 сентября.

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#изнасилование
#ребёнок
#алкоголь
#суд
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СК предъявил обвинение директору частного детсада, в котором избивали детей
СК: В Новосибирске возбудили уголовное дело на директора детсада, в котором били детей
31 июля 2023, 16:28

Фото: iStock/takasuu

Следственный комитет РФ предъявил обвинение директору частного детского сада Новосибирска, воспитатели которого били детей, сообщили представители СК по региону.
Следствие отреагировало на видеоролик из интернета, на котором воспитатели пинают и бьют детей. Было возбуждено уголовное дело.

Директору детского сада предъявили обвинение по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

При этом, деятельность самого учреждения сейчас приостановлена, следователи изучают все обстоятельства происшествия, чтобы дать оценку действиям остального персонала детского сада. 

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#следственный комитет
#детский сад
#избиение
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Мигранты из Ирака сожгли еще один Коран в Стокгольме
Очередная акция с сожжением Корана состоялась у правительства Швеции в Стокгольме
31 июля 2023, 15:57

Фото: iStock/All_About_Najmi

Иракские мигранты провели очередную акцию с сожжением Корана у посольства Швеции в Стокгольме, об этом сообщает газета Aftonbladet.
В понедельник у здания щведского Риксдага Салван Момика и Салван Наджем сожгли Коран, пишет издание. Отмечается, что прежде, чем поджечь книгу, участники акции пинали ее между собой.

Напомним, ранее аналогичная акция прошла в Стокгольме 28 июня. Ее организовал 37-летний Салван Момика, сбежавший из Ирана. Он сжег священную книгу в первый день одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрама. Журналистам организатор акции заявил, что сделал это в поддержку демократии и свободы слова.

После этого в Багдаде десятки иракцев пошли штурмом на посольство Швеции. К акции протеста народ призвал один из влиятельных иракских политиков.

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#швеция
#акция
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В Москве пожар в женской консультации
Mash: Пожар в женской консультации в московском районе Бибирево
31 июля 2023, 15:42

Фото: iStock/Distortion Media

На пятом этаже в женской консультации в московском районе Бибирево загорелся потолок на пятом этаже, людей эвакуируют из здания. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Всех посетителей учреждения и медицинский персонал вывели из помещения. На место инцидента направлены экстренные службы.

В настоящее время, информации о пострадавших нет. 

Ранее сообщалось, что в ТЦ «Гагаринский» в Москве эвакуировали из-за возгорания электросамоката на паркинге. Возгорание успели ликвидировать, в результате ЧП никто не пострадал. 

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#возгорание
#тц
#москва
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До пяти человек возросло число погибших в результате падения Ми-8
Количество погибших в результате крушения Ми-8 в Республике Алтай увеличилось до пяти
31 июля 2023, 15:13

Фото: iStock/inga

Одна из женщин, госпитализированных после крушения вертолета на Алтае, скончалась в больнице, об этом сообщает региональный Минздрав.
В ведомстве отметили старания врачей, которые боролись за жизнь пострадавшей. Женщина была доставлена в медицинское учреждение с ожогами до 95% и была подключена к ИВЛ. В выходные потерпевшая скончалась.

В больнице остается три человека, пострадавших в результате крушения вертолета.

Ранее сообщалось, что на Алтае потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находилось 13 человек, шестеро из которых погибли сразу после падения вертолета. 

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#жизнь
#вертолёт
#крушение
#рф
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Подростки попытались взорвать блогера Сергея Симонова по заказу украинцев
Квартиру блогера Сергея Симонова пытались подорвать по заказу украинских кураторов
31 июля 2023, 15:00

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Москве подростки попытались взорвать квартиру российского блогера Сергея Симонова с помощью петарды и монтажной пены. За это им заплатили украинские кураторы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, с 15-летним парнем из Подольска украинцы связались через Discord. За диверсию ему предложили 12,5 тысяч рублей. Подросток согласился, а чтобы было не так страшно – позвал «на дело» своего друга.  

Парни прокрались в подъезд Симонова, залепили камеру жвачкой и подорвали свое самодельное устройство из петарды и монтажной пены. К счастью, кроме стен подъезда никто не пострадал, а самих подрывников быстро задержали.  

Сам Симонов уверен, что подрыв квартиры у украинцев заказала его бывшая жена, которая не может простить ему развод.  

Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.  

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#украина
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Жительница Тюменской области ослепла на один глаз из-за ссоры с дворником
31 июля 2023, 14:58

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Жительница города Ишим в Тюменской области поссорилась с дворником, которая убиралась у них во дворе. Та позже натравила на обидчицу свою молодую знакомую, после чего потерпевшая наполовину ослепла.
Девушка пришла на квартиру женщины, которая уже и думать забыла о конфликте. Там знакомая дворника начала с ругани, а потом пустила в ход кулаки, передает URA.RU. Она дважды ударила потерпевшую в область глаза, в результате чего тот перестал видеть.

В местной больнице помочь женщине не смогли, так как отсутствовало необходимое оборудование. Тогда ее срочно направили в Тюмень, где врачи провели сложную операцию на поврежденном глазе, но вернуть зрение не смогли.

Агрессивная заступница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил ее к выплате потерпевшей компенсации в размере 200 тысяч рублей. Рассматривается также вопрос о возбуждении в отношении девушки уголовного дела.

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Омич разбил лобовое стекло такси самокатом
В Омске мужчина разбил лобовое стекло такси самокатом
31 июля 2023, 14:30

Фото: iStock/Dzurag

Житель Омска чуть не попал под колеса такси, после чего решил расправиться с автомобилем с помощью самоката, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По информации ведомства, 40-летний водитель едва не сбил 38-летнего мужчину на самокате, который двигался ему навстречу. В результате, между мужчинами завязалась ссора, и самокатчик начал пинать и бить руками корпус автомобиля. В завершении он и вовсе схватил свой самокат и швырнул его в лобовое стекло такси.  

Сумму ущерба таксист оценил в 90 тысяч рублей.  

Злоумышленника задержали. Оказалось, что ранее он уже был судим за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Сейчас же на него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до двух лет тюрьмы.

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#уголовное самокат
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Стали известны подробности возгорания человека в ресторане на Цветном бульваре
При взрыве в ресторане «Пироги, вино и гусь» пострадал частный мастер
31 июля 2023, 14:02

Фото: прокуратура Москвы

При взрыве в столичном ресторане «Пироги, вино и гусь» на Цветном бульваре пострадал частный мастер, который приехал для того, чтобы починить холодильник. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
«По предварительной информации, в ресторане на Цветном бульваре в ходе ремонта холодильного оборудования пострадал прибывший для проведения работ частный мастер», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пострадавший 1984 года рождения. Он госпитализирован с ожогами. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. При этом Тверская межрайонная прокуратура взяла ход дела под контроль.

Напомним, ранее стало известно, что в результате взрыва в ресторане «Пироги, вино и гусь» загорелся человек. На место происшествия выехали экстренные службы.

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#telegram
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После взрыва в ресторане в Москве загорелся человек
Человек загорелся после взрыва в ресторане в Тверском районе Москвы
31 июля 2023, 13:10

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В результате взрыва в ресторане «Пироги, вино и гусь» загорелся человек. На место происшествия выехали экстренные службы.
Об инциденте сообщает телеграмм-канал SHOT.

Ресторан находится на Цветном бульваре в Москве. Причины пожара в настоящее время не установлены. По предварительным данным, возгоранию предшествовала вспышка жировых отложений.
Пострадавшему оказывается экстренная медицинская помощь.  

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Подмосковье ищет медработников