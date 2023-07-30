Пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим в центре Таганрога

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Пьяный мужчина заперся в пивном магазине и открыл стрельбу по людям в центре Таганрога. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, неизвестный мужчина забежал в пивной магазин на Александровской и открыл стрельбу из окна, предварительно, из травматического оружия.
Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники силовых служб. Преступника задержали. На данный момент он находится в отделении полиции.
Напомним, ранее пять человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском городе Сиэтл. Отмечается, что два человека находятся в критическом состоянии, остальные в стабильном. Одного пострадавшего отпустили после оказания помощи на месте, остальные были госпитализированы.
По предварительной информации, двое подозреваемых приехали на автомобиле и открыли огонь по толпе, которая собралась на парковке поздно вечером.
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Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники силовых служб. Преступника задержали. На данный момент он находится в отделении полиции.
По предварительной информации, двое подозреваемых приехали на автомобиле и открыли огонь по толпе, которая собралась на парковке поздно вечером.
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Екатерина Коршунова