Пьяный пассажир угрожал захватить самолёт во время посадки в Шереметьево

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В самолете, который направлялся из Магадана в Москву, во время посадки дебошир попытался захватить борт.
РЕН ТВ пишет, что пьяного мужчину, который вёл себя неадекватно, бортпроводники пытались пересадить на другое место. Но он разозлился и объявил, что захватит самолёт. Мужчину задержали.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что Airbus, который выполнял рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги.
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Мария Фирсова