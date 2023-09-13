Пьяный поляк ударил по лицу украинского таксиста в Гданьске

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В Польше задержали двух мужчин из-за нападения на украинского таксиста в Гданьске. Об этом сообщает Wprost со ссылкой на местную полицию.
По информации издания, двое поляков заказали такси до аэропорта через приложение. За рулем приехавшего автомобиля оказался гражданин Украины.
После того как такси остановилось на светофоре, сидевший спереди пассажир ударил водителя по лицу. Водитель в ответ распылил перцовый баллончик и позвал на помощь.
Нападавшими оказались мужчины 40 и 43, в настоящее время они задержаны полицией.
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«Все началось с того, что водитель обратил внимание сидящего впереди пассажира на то, чтобы он не употреблял алкоголь в такси. Пассажир не только не выполнил эту просьбу, но и начал вульгарно оскорблять водителя и насмехаться над его происхождением. Хотя водитель старался сохранять спокойствие, пассажиры становились более агрессивными», — говорится в публикации.
Нападавшими оказались мужчины 40 и 43, в настоящее время они задержаны полицией.
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Диана Аванесян