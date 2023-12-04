Пьяный россиянин изнасиловал 11-летнюю падчерицу и убил её мать

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В Ижевске пьяный отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу, а потом убил её мать и спрятал тело около дома.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, мрачная история произошла в частном доме на улице Ладыгина. Девочка осталась дома с 27-летним Тимуром Ахтямовым. Он сильно напился, избил и изнасиловал девочку. Тимур запугал ребенка и она не рассказала о случившемся матери. Но через несколько дней обо своем догадалась бабушка, глядя на состояние девочки. Она вызвала сотрудников полиции. Она рассказала своей дочери, матери пострадавшей о том, что случилось. Из-за этого между ними произошёл страшный конфликт, в ходе которого сожитель избил, задушил и попытался спрятать тело.
Убийца задержан, против него возбудили уголовные дела по статьям «Убийство», «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Ему грозит более 20 лет тюремного заключения. Ранее он был судим за угон автомобиля.
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