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Пьяный россиянин изнасиловал 11-летнюю падчерицу и убил её мать

SHOT: В Ижевске пьяный отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу и убил её мать
04 декабря 2023, 09:54
Фото: istock / choochart choochaikupt

Фото: istock / choochart choochaikupt

В Ижевске ​​​​​пьяный отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу, а потом убил её мать и спрятал тело около дома.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, мрачная история произошла в частном доме на улице Ладыгина. Девочка осталась дома с 27-летним Тимуром Ахтямовым. Он сильно напился, избил и изнасиловал девочку. Тимур запугал ребенка и она не рассказала о случившемся матери. Но через несколько дней обо своем догадалась бабушка, глядя на состояние девочки. Она вызвала сотрудников полиции. Она рассказала своей дочери, матери пострадавшей о том, что случилось. Из-за этого между ними произошёл страшный конфликт, в ходе которого сожитель избил, задушил и попытался спрятать тело.

Убийца задержан, против него возбудили уголовные дела по статьям «Убийство», «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Ему грозит более 20 лет тюремного заключения. Ранее он был судим за угон автомобиля.

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#изнасилование
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В ЛНР задержали украинского шпиона, который собирал данные о военных РФ
04 декабря 2023, 10:23

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Украины, который собирал данные о местах дислокации российских войск и передавал ее украинской стороне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «шпионаж». Фигурант задержан. Ведется следствие. 

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Омской области задержали 22-летнего мужчину, который склонял мобилизованных россиян к сдаче в плен и переходу на сторону Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Сегодня, 4 декабря, также поступала информация о том, что бывший посол Соединенных Штатов Америки в Боливии Мануэль Роча был арестован ФБР по обвинению в шпионаже на Кубу.

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#рф
#шпион
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На ЦКАД в Подмосковье произошло смертельное ДТП с двумя фурами
04 декабря 2023, 10:05

Фото: ГУ МВД РФ по МО

На 50-м км ЦКАД в Подмосковье столкнулись две фуры. В результате ДТП один человек погиб, сообщается в телеграм-канале Главного управления МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, грузовой автомобиль совершил попутное столкновение с другим грузовиком. После этого они сложились, и их развернуло. В результате аварии мужчина – предполагаемый виновник инцидента – скончался», – говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 
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#подмосковье
#московская область
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«Китайская гирлянда»: Стала известна причина пожара, от которого погибли двое детей
Уголовное дело возбуждено после гибели двоих детей на пожаре в Москве
04 декабря 2023, 09:19

Фото: istock / Akintevs

После гибели двоих детей на пожаре в Москве возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, причиной пожара стала китайская гирлянда, висящая на шторах в детской комнате. 

Трагедия произошла вечером 3 декабря. В доме на улице Библиотечная вспыхнул пожар. Четырёхлетний мальчик и девятилетняя девочка скончались по пути в больницу. 48-летний тец сейчас находится в реанимации с сильными ожогами 10% тела и отравлением продуктами горения. Мать во время пожара не находилась дома, с ней сейчас работают психологи.

На данный момент обвинения в рамках возбуждённого уголовного дела никому из родителей не предъявлены.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летней женщины и детей 5, 7 и 15 лет в пожаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 11 человек
04 декабря 2023, 08:59

Фото: istock / Gani Pradana Ongko Prastowo

Как минимум 11 человек умерли из-за извержения вулкана Марапи на острове Суматра в Индонезии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на спасательные службы.
По предварительной информации, извержение произошло 3 декабря. Вулкан выбросил пепел на высоту более 15 тысяч метров. Сообщается, что 3 человека найдены живыми, 12 считаются пропавшими без вести.

Марапи считается самым активным среди всех индонезийских вулканов. Ученые считают, что извержение большего масштаба может привести к другим различным аномалиям, что может повлечь голод и коллапс экономики во всем мире.

Ранее климатолог Михаил Юлкин назвал главную опасность отколовшегося размером с Лондон айсберга. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также журналист «Радио 1» пообщалась с экспертами и представителями власти, и попыталась выяснить почему Россия не борется с глобальным потеплением.

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#человек
#климат
#смерть
#индонезия
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По делу об убийстве школьника в Иркутске арестовали шесть человек
В Иркутске задержаны шесть человек по делу об убийстве школьника на остановке
04 декабря 2023, 08:37

Фото: istock / Rawf8

В Иркутске задержаны 6 человек, который причастны к убийству 15-летнего школьника на остановке. Об этом сообщает СУСК России по Иркутской области в телеграм-канале.

Второго декабря на остановке общественного транспорта в ходе конфликта между подростками был смертельно ранен 15-летний мальчик. Ему нанесли 4 удара ножом. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее в социальных сетях и СМИ появлялась информация, что подростки посмотрели сериал «Слово пацана» и решили подражать героям. В МВД сообщили, что убийство не связано с сериалом, так как подозреваемый в убийстве не смотрел сериал. 

Ранее сообщалось, что жителей Приамурья и Хабаровска обвиняют в убийстве хозяина пасеки и коллеги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
#дело
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#уголовное дело
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ЦАХАЛ ликвидировал члена ХАМАС, который командовал нападениями 7 октября
04 декабря 2023, 06:47

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила в своем Telegram-канале о ликвидации члена радикального палестинского движения ХАМАС Хайтама Хуваджари, который командовал рейдами на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года.
Ранее глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил о намерении Израиля уничтожить всех членов ХАМАС по всему миру — «в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре», даже если это займет несколько лет.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль может потерпеть стратегическое поражение в секторе Газа. Однако американский министр назвал исход, по которому ЦАХАЛ всё же может одержать победу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#палестина
#хамас
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В Wildberries рассказали о хищении у компании 385 миллионов рублей в 2021 году
В 2021 году мошенники похитили у Wildberries более 385 млн рублей
04 декабря 2023, 05:54

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

В Wildberries рассказали о хищении у компании 385 миллионов рублей в 2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова представителя маркетплейса.
Преступники использовали «дыру» в системе оплаты, открывая магазины и продавая товары без оплаты. Мошенники оформляли покупку своего товара, но не производили оплату. Wildberries фиксировала факт покупки и переводила деньги «продавцам», после чего злоумышленники обналичивали их.

В общей сложности в преступных схемах участвовали около 50 человек. Девять из них осуждены, ещё пятерым предъявлены
обвинения.

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#хищение
#компании
#деньги
#мошенничество
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МЧС: Возгорание на заводе специализированных автомобилей в Москве локализовано
04 декабря 2023, 02:01

Фото: Фотобанк Московской области

Возгорание на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри здания находятся горючие технические изделия: картон, бумага, покрышки и т.д.

К месту пожара уже прибыла передвижная лаборатория, и сейчас её специалисты проводят замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

«МЗСА» — это многопрофильное предприятие, на котором разрабатываются и производятся специализированные автомобили, медицинские комплексы, оборудование противопожарной безопасности. Также завод является одним из ведущих производителей прицепной техники в России.

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#мчс
#пожар
#завод
#москва
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Пентагон сообщил о трёх нападениях за день на коммерческие суда в Красном море
04 декабря 2023, 01:13

Фото: iStock/Phototreat

В воскресенье произошли нападения сразу на три коммерческих судна, которые работали в международных водах на юге Красного моря, им на помощь направился эсминец USS CARNEY. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Пентагона — CENTCOM.
Речь идет о сухогрузах UNITY EXPLORER под флагом Багамских островов, а также NUMBER 9 и SOPHIE II под флагами Панамы — при этом два последних получили незначительные повреждения.

Представители Министерства обороны США при этом уверены в том, что все три атаки были совершены повстанцами-хуситами в Йемене, но организованы Ираном. Соединённые Штаты «рассмотрят возможность предпринять ответные меры», говорится в заявлении Пентагона.

Ранее катарское издание Al Jazeera, ссылаясь на источник из Пентагона, сообщило о том, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован беспилотниками и ракетами из Йемена. Однако экипажу эсминца удалось отразить атаку при этом никто не пострадал. Отмечалось, что подобные атаки со стороны Йемена в отношении американских кораблей уже неоднократно происходили ранее. Так, в конце ноября были отмечены несколько попыток нанесения ударов по суднам.

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#иран
#корабль
#нападение
#сша
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