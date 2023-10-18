Пьяный россиянин переоделся в полицейского и лез обниматься к прохожим

Фото: iStock/Tomasz Śmigla
Россиянина задержали, когда он, напившись, нарядился полицейским и вышел на улицу обниматься с прохожими, об этом сообщила пресс-служба МВД по Кемеровской области.
Инцидент произошёл в городе Белово.
Полицейские задержали 23-летнего местного жителя, одетого в куртку и головной убор сотрудника правоохранительных органов. Задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к случайным прохожим и лез с ними обниматься.
Позже мужчина извинился за свое поведение и заявил, что надел полицейскую форму и пошёл обнимать горожан, чтобы поднять всем настроение.
На задержанного составили протокол за незаконное ношение полицейской формы и мелкое хулиганство. Суд назначил ему административный арест на сутки и штраф размером в одну тысячу рублей.
Читайте также:
В Барнауле двое пьяных мужчин побили и покусали водителя скорой помощи
Мошенники стали писать гражданам в мессенджерах под видом начальников организаций
Росгвардейцы задержали в балашихинском храме рецидивиста с ножом
Полицейские задержали 23-летнего местного жителя, одетого в куртку и головной убор сотрудника правоохранительных органов. Задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к случайным прохожим и лез с ними обниматься.
На задержанного составили протокол за незаконное ношение полицейской формы и мелкое хулиганство. Суд назначил ему административный арест на сутки и штраф размером в одну тысячу рублей.
Читайте также:
В Барнауле двое пьяных мужчин побили и покусали водителя скорой помощи
Мошенники стали писать гражданам в мессенджерах под видом начальников организаций
Росгвардейцы задержали в балашихинском храме рецидивиста с ножом
Евгения Парфентьева