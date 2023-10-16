Пьяный россиянин устроил дебош на борту рейса Москва-Владивосток

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Пассажир рейса Москва-Владивосток устроил дебош на борту и был снят с самолета, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, борт готовился вылететь из Шереметьево во Владивосток, однако, у нетрезвого пассажира были свои планы.
Он начал грубить своему соседу. Пожилой мужчина не выдержать и ударил хама по лицу. Экипаж принял решение пересадить пьяного дебошира на другой ряд, однако, он умудрился поссориться и с новым соседом.
В результате, любителя выпить перед полетом сняли с рейса. К счастью, самолет не успел отъехать от стоянки, и высадка неадекватного пассажира не стала проблемой. Тем не менее, вылет самолета был задержан.
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Он начал грубить своему соседу. Пожилой мужчина не выдержать и ударил хама по лицу. Экипаж принял решение пересадить пьяного дебошира на другой ряд, однако, он умудрился поссориться и с новым соседом.
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Евгения Парфентьева