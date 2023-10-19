Пьяный россиянин задержал рейс из Хабаровска в Таиланд

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi
Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета и задержал вылет рейса в Таиланд, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Airbus A330 «Аэрофлота» готовился к вылету из Хабаровска в Бангкок, когда один пьяный мужчина решил начать веселиться.
Он обматерил всех, до кого смог дотянуться, а потом стал приставать к стюардессе.
К счастью, дебошира удалось успокоить. Коллективными усилиями, его скрутили и усадили на место, а самолет вернули к посадочному трапу.
Когда пьяного мужчину передали полицейским, все остальные благополучно смогли улететь отдыхать в Таиланд.
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Он обматерил всех, до кого смог дотянуться, а потом стал приставать к стюардессе.
Когда пьяного мужчину передали полицейским, все остальные благополучно смогли улететь отдыхать в Таиланд.
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Евгения Парфентьева