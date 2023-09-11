Пьяный сахалинец устроил стрельбу из ружья на парковке

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Сахалинец устроил ночную стрельбу на автомобильной парковке возле дома. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЧП Сахалин».
Спустя время стрелка задержали полицейские, мужчина оказался пьян. Отмечается, что оружие, которое он использовал, было оформлено должным образом. Информация о пострадавших и поврежденных автомобилях отсутствует.
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