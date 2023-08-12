Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью

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В эстонской столице Таллине мужчина в состоянии алкогольного опьянения, представивший себя как украинец, напал на журналиста в автобусе и произнес угрозы в его адрес, сообщает издание Postimees.
«На прошлой неделе вечером в автобусе Таллина неизвестный атаковал репортера Канала 7, утверждая, что он украинец. Нападавший, который впоследствии был опознан как гражданин Эстонии, в настоящее время находится под стражей. Журналисту ничего не угрожает», — сообщается в статье.По словам пострадавшего, он стоял в автобусе у окна и слушал музыку, когда заметил запах алкоголя и получил толчок. Затем к нему подошел этот мужчина, узнал, местный ли он, а после презентовал себя как украинец и произнес угрозы, говоря, что такие люди, как журналист, «гибнут на фронте каждый день».
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Артем Кузьмин