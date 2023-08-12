Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью

Вожатая детского лагеря «Мультфильмы», расположенного в Крыму, была отстранена от своих обязанностей после того, как в социальных сетях опубликовали видео, где она оскорбляет детей из белгородского города Шебекино. Об этом сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милехин в своем телеграм-канале.