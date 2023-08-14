Пьяный водитель насмерть сбил двухмесячного ребенка на глазах матери

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Нетрезвый водитель на высокой скорости сбил молодого мужчину, который вез коляску с двухмесячной дочкой. Трагедия случилась на глазах матери девочки. Об этом сообщает СУ СК по региону.
Мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. Он ехал по одной из улиц села в то время, как по обочине дороги шли парень с девушкой с коляской, в которой находилась их новорожденная дочь.
В результате наезда на пешеходов, двухмесячный ребенок скончался от полученных травм по пути в больницу. Пострадавшего парня госпитализировали.
Нетрезвый водитель задержан. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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В результате наезда на пешеходов, двухмесячный ребенок скончался от полученных травм по пути в больницу. Пострадавшего парня госпитализировали.
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Анастасия Крестьянова