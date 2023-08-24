Пьяный водитель протаранил толпу людей на автобусной остановке, есть погибшие

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В Калуге водитель сбил людей на тротуаре, пострадали около 10 человек, есть погибшие. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
ДТП произошло в центре города.
По информации портала, пьяный водитель влетел в толпу людей на автобусной остановке. Автомобиль также протаранил несколько магазинов рядом. В результате аварии минимум десять человек пострадали.
Предварительно, два человека погибли. На место происшествия прибыли экстренные службы.
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По информации портала, пьяный водитель влетел в толпу людей на автобусной остановке. Автомобиль также протаранил несколько магазинов рядом. В результате аварии минимум десять человек пострадали.
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Анастасия Крестьянова