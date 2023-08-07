Пьяный водитель сбил женщину с коляской

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В Дзержинске водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
«Водитель, имевший признаки опьянения, управляя автомобилем «Ленд Ровер Дискавери», не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося впереди автомобиля «Ниссан» и совершил с ним столкновение. После чего по инерции автомобиль «Ниссан» совершил наезд на женщину и коляску с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе. После чего автомобиль совершил столкновение с автомобилем «Тойота», - объяснили ситуацию в министерстве.
Инцидент произошел сегодня около 17 часов вечера. Пострадавшие женщина и ребенок, который находился в коляске, доставлены в больницу.
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Евгения Парфентьева