Пьяный мужчина в Кемеровской области ранил сотрудников полиции

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ранил двух сотрудников полиции в городе Киселёвске в Кемеровской области. СК РФ по региону сообщил, что в настоящее время правонарушитель арестован.
В ближайшее время правонарушитель будет доставлен для проведения следственных мероприятий. Пострадавшим полицейским оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
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