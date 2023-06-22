Пять человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом, из них два грудных ребенка

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В Нижегородской области фуры раздавили машину, погибли пять человек, включая младенцев
Количество погибших в результате ДТП в Нижегородской области увеличилось до пяти, из них два грудных ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации ведомства, на трассе столкнулись три большегрузные машины и один легковой. В результате аварии, погибли мужчина, две женщины и два ребёнка 2023 года рождения. Личность погибших устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Нижегородской области три фуры смяли легковой автомобиль, два человека погибли.
По информации ведомства, на трассе столкнулись три большегрузные машины и один легковой. В результате аварии, погибли мужчина, две женщины и два ребёнка 2023 года рождения. Личность погибших устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Нижегородской области три фуры смяли легковой автомобиль, два человека погибли.
Анастасия Крестьянова