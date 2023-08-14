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Восемь человек погибли в результате взрыва на АЗС в Махачкале

Mash: Число погибших в результате взрыва в Махачкале возросло до восьми
14 августа 2023, 22:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Число погибших в результате мощного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале возросло до восьми, сообщает Telegram-канал Mash.
Источник рассказал о предварительной причине страшного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. По словам источника СМИ, предварительной причиной взрыва мог стать разорвавшийся баллон с газом на заправке.

В результате взрыва разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей.


Количество погибших при взрыве увеличилось до восьми человек. Огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Спасатели экстренно эвакуируют местных жителей из квартир.

По информации СМИ, взрыв был такой силы, что в окнах вокруг вышибло стёкла.

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#дагестан
#взрыв
#азс
#погибшие
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Раскрыта причина мощного взрыва на АЗС в Махачкале
Предварительной причиной взрыва на АЗС мог стать разорвавшийся газовый баллон
14 августа 2023, 22:22

Фото: iStock/Kurgu128

Источник рассказал о предварительной причине страшного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам источника СМИ, предварительной причиной взрыва мог стать разорвавшийся баллон с газом на заправке.

В результате взрыва на АЗС разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей. В настоящий момент известно о трех погибший, на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали 7 человек. По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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#взрыв
#дагестан
#газ
#азс
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В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли три человека
112: Три человека погибли при взрыве на автозаправке в Махачкале
14 августа 2023, 22:13

Фото: iStock/Motortion

В результате мощного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале погибли три человека, сообщает Telegram-канал 112.
В результате взрыва на АЗС разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. 

Напомним, в ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве прогремел взрыв. По информации СМИ, сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину. По предварительной информации, в холодильнике подорвался фреон, который также применяется при изготовлении кондиционеров. Пострадал ремонтник, который работал со взорвавшимся холодильником. 

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#азс
#взрыв
#дагестан
#погибшие
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На заправке в Махачкале прогремел сильный взрыв
Mash: На заправке в Махачкале прогремел сильный взрыв
14 августа 2023, 22:04

Фото: iStock/Kileman

На заправке в городе Махачкала в Дагестане прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал Mash.
В результате взрыва на АЗС разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей.

О количестве пострадавших пока ничего неизвестно, на место происшествия едут экстренные службы. 

Напомним, ранее на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО прогремел взрыв. Пострадали 7 человек. По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.О возможных причинах взрыва пока ничего не сообщается.

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#дагестан
#взрыв
#азс
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Пропавших отца и сына разыскивают в горах Кубани
Спасатели ищут туристов, пропавших в горах Кубани
14 августа 2023, 21:56

Фото: iStock/syahrir maulana

Спасатели ищут двоих туристов, пропавших в кубанских горах, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По информации министерства, пропавшие отец и сын ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны еще 5 августа. Они должны были вернуться домой 11 августа, в последний раз вышли на связь в прошлый вторник и пропали.

Отмечается, что пропавшему отцу 60 лет, а его сыну 33 года. В полицию обратился их родственник.

«Сотрудники МЧС России высадилась на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Кроме того, спасатели провели визуальный поиск с воздуха: осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба». – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Спасательные отряды разбились на две группы, также к операции подключен вертолет. Поиски туристов продолжаются.

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#туристы
#спасатели
#мчс
#горы
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В Дагестане подозреваемые в разбое при задержании открыли огонь по полицейским
14 августа 2023, 21:52

Фото: iStock/Prathaan

В попытках избежать задержания подозреваемые в разбое и вымогательстве в Махачкале открыли стрельбу по полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева сообщила РИА Новости, что ни один из полицейских во время стрельбы не пострадал. Отмечается, что злоумышленников должны были задержать за вымогательство денежной суммы в размере 100 тысяч рублей и автомобиля  LADA Granta.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД Дагестана была организована передача муляжа денег подозреваемым. Поняв, что «попались», участники преступной группы открыли огонь по полицейским», — отметили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела о вымогательстве и разбое.

Напомним, ранее два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Дербентском районе Дагестана. В ночь на понедельник, 14 августа на федеральной автодороге «Кавказ» в Дербентском районе 26-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Mercedes-Benz под управлением 24-летнего жителя Дербента, в результате чего столкнулся с LADA Vesta.

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#новости
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В популярных районах Байкала содержание энтерококка превысило норму в 36 тысяч раз
14 августа 2023, 21:43

Фото: istockphoto/Manjurul

В популярных туристических районах Байкала обнаружены опасные для здоровья бактерии.
Об этом сообщают исследователи из Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Во время экспедиции выяснено, что в воде озера многократно превышен целый ряд бактерий.
 
В Слюдянском районе концентрация возбудителя кишечной палочки превышена в 17 тысяч раз, а энтерококков — в 36 тысяч раз. Учёные связывают результаты с тем, что вода у Слюдянки не обеззараживается.
 
В других районах Байкала ситуация чуть лучше, но концентрация тем не менее превышена.  В Листвянке показатель по кишечной палочке превысил норму в 4 раза, а по энтерококкам — в 4,7 раза.

Ранее сообщалось, что в Монголии зафиксированы три случая заражения бубонной чумой. 

В столице Монголии, Улан-Баторе, выявили три случая заражения, по предварительной информации, бубонной чумой.

Национальный центр изучения зоонозных инфекций сообщает о выявленных случаях. Сообщается, что зараженные ели сырой мозг животного. Ранее в Монголии госпитализировали одного человека, заразившегося бубонной чумой. Мужчина съел сырое мясо сурка.

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7 человек пострадали в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении

#россия
#водоёмы
#вода
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7 человек пострадали в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении
112: 7 человек пострадали в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении
14 августа 2023, 21:34

Фото: iStock/FelixRenaud

В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали 7 человек, сообщает Telegram-канал 112.
По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

О возможных причинах взрыва пока ничего не сообщается.

Напомним, лесной пожар случился в турецкой Анталье рядом с курортными областями. Леса загорелись на холмистой местности к востоку от Антальи, а именно в уезде Манавгат в районе Чалпете. Причина пожара выясняется. Огонь затронул 1,5 гектара леса. Пожар удалось локализовать.

Ранее взрыв произошел на судне на верфи в Стамбуле, один человек погиб. Сообщается, что взрыв случился в Тузле. По информации издания, инцидент произошел из-за сжатия газа.

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В районе Панамского канала танкеры с СПГ простаивают из-за засухи
#взрыв
#пострадавшие
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Американские полицейские признались в пытках над чернокожими
CNN: Бывшие американские полицейские признались в пытках над двумя чернокожими
14 августа 2023, 21:19

Фото: iStock/nito100

Шесть бывших полицейских из США признались в пытках над двумя чернокожими, сообщает CNN.
«Шесть бывших офицеров службы правопорядка Миссисипи в понедельник признали вину во всех предъявленных им обвинениях в пытках и жестоком отношении с двумя чернокожими мужчинами ранее в этом году», - прокомментировали ситуацию в издании.

По заявлениям потерпевших, полицейские незаконно ворвались в дом к жертвам и, на почве расовой неприязни, совершали над ними пытки. Правоохранители заковали чернокожих в наручники, а затем стали избивать их, окунать головы в ледяную воду и применять электрошокеры. Они также применяли над своими жертвами попытки сексуального насилия. Один из задержанных засунул в рот потерпевшему пистолет и выстрелил, нанеся серьезные травмы. 

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#сша
#полицейские
#избиение
#насилие
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11 мигрантов погибли в море Туниса при попытке перебраться в Европу
TAP: 11 мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Туниса
14 августа 2023, 21:07

Фото: iStock/Nastco

11 мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Туниса при попытке перебраться в Европу, сообщает агентство TAP.
Береговая охрана провинции Сфакс извлекла из воды уже 11 тел мигрантов, которые пытались нелегально переплыть в Европу на лодке. Еще 23 человека спасателям удалось вытащить из воды живыми, 8 считаются пропавшими без вести. 

На прошлой неделе не менее 11 мигрантов из стран Субсахарской Африки утонули в море Туниса при попытке перебраться на лодке в Европу. По информации СМИ, береговая охрана в городе Сфакс извлекла из моря тела 11 мигрантов, еще двоих удалось спасти с тонущей лодки.

Отмечается, что за минувшие полгода правоохранительные органы Туниса извлекли из моря около ​900 тел пытавшихся сбежать с материка мигрантов.

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#африка
#мигранты
#погибшие
#море
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