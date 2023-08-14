Восемь человек погибли в результате взрыва на АЗС в Махачкале

Фото: iStock/gorodenkoff
Число погибших в результате мощного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале возросло до восьми, сообщает Telegram-канал Mash.
Источник рассказал о предварительной причине страшного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. По словам источника СМИ, предварительной причиной взрыва мог стать разорвавшийся баллон с газом на заправке.
В результате взрыва разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей.
Количество погибших при взрыве увеличилось до восьми человек. Огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Спасатели экстренно эвакуируют местных жителей из квартир.
По информации СМИ, взрыв был такой силы, что в окнах вокруг вышибло стёкла.
Читайте также:
Спасатели ищут туристов, пропавших в горах Кубани
CNN: Бывшие американские полицейские признались в пытках над двумя чернокожими
112: На Талинском нефтяном месторождении в Нягани прогремел взрыв
В результате взрыва разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей.
По информации СМИ, взрыв был такой силы, что в окнах вокруг вышибло стёкла.
Читайте также:
Спасатели ищут туристов, пропавших в горах Кубани
CNN: Бывшие американские полицейские признались в пытках над двумя чернокожими
112: На Талинском нефтяном месторождении в Нягани прогремел взрыв
Евгения Парфентьева