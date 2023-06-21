Пять человек пострадали в ДТП под Саратовом

Фото: istockphoto.com / maxim4e4ek
В аварии в Саратовской области пострадали 5 человек, в том числе ребёнок
В Саратовской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе трёхлетний ребёнок, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Он уточнил, что происшествие произошло в среду, 21 июня, примерно в 12.30. Около села Барки Балашовского района столкнули столкнулись два легковых автомобиля марок Toyota и Lana kalina.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Он уточнил, что происшествие произошло в среду, 21 июня, примерно в 12.30. Около села Барки Балашовского района столкнули столкнулись два легковых автомобиля марок Toyota и Lana kalina.
«Ребёнок и двое взрослых отправлены попутным транспортом в больницу. Остальных пострадавших осматривает фельдшер скорой медицинской помощи на месте», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Яна Таёжная