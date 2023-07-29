Пять человек пострадали в результате стрельбы в Сиэтле

Фото: iSock/Vitalii Puzankov
Пять человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском городе Сиэтл. Об этом сообщает телеканал Kiro 7.
Отмечается, что два человека находятся в критическом состоянии, остальные в стабильном. Одного пострадавшего отпустили после оказания помощи на месте, остальные были госпитализированы.
По предварительной информации, двое подозреваемых приехали на автомобиле и открыли огонь по толпе, которая собралась на парковке поздно вечером. Сотрудники полиции сообщили о десятках выстрелов.
Напомним, ранее в коммуне Лангвайд в окрестностях немецкого города Аугсбурга мужчина ворвался в два многоквартирных дома и расстрелял троих человек, еще двое получили ранения. Cреди погибших — две женщины в возрасте 49 и 72 лет, а также 52-летний мужчина.
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По предварительной информации, двое подозреваемых приехали на автомобиле и открыли огонь по толпе, которая собралась на парковке поздно вечером. Сотрудники полиции сообщили о десятках выстрелов.
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Екатерина Коршунова