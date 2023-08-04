Пять этажей в Канске взлетели на воздух из-за взрыва газа

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В городе Канск Красноярского края из-за взрыва газа в многоквартирном доме разрушены квартиры на пяти этажах, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Вчера на Белорусском вокзале в центре Москвы произошло возгорание. Пожар удалось оперативно ликвидировать на площади в пять квадратных метров. Вокзал работает в штатном режиме, при возгорании никто не пострадал.
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