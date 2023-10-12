Пять лет колонии получил водитель, по вине которого на Киевском шоссе погибли четыре человека

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Шофёр грузовика, по вине которого погибли четыре человека на Киевском шоссе, приговорили к пяти годам колонии-поселения. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Как ранее выяснило следствие, в ночь на 29 апреля Евгений Романенко ехал по Киевскому шоссе за рулём грузовика с прицепом на погрузочно-разгрузочные работы. В какой-то момент он отвлёкся от дороги и врезался в попутном направлении в ВАЗ 21043. Тот от удара столкнулся со стоявшими на светофоре с четырьмя машинами.
ВАЗ, в котором находились четверо пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, загорелся. Погибли четыре человека, в том числе дети 10 и 7 лет.
Суд также лишил Романенко на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
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ВАЗ, в котором находились четверо пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, загорелся. Погибли четыре человека, в том числе дети 10 и 7 лет.
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Лора Луганская