Пять машин столкнулись на ТТК в Москве

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Пять машин столкнулись на Третьем транспортном кольце в Москве в воскресенье 2 июля
2 июля в Москве на внутренней стороне Третьего транспортного кольца столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на столичный дептранс.
ДТП произошло перед развязкой со Звенигородским шоссе.
Данные о пострадавших отсутствуют. Причины аварии устанавливаются.
Сообщается, что движение в сторону Ленинградского проспекта было восстановлено оперативно.
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ДТП произошло перед развязкой со Звенигородским шоссе.
Сообщается, что движение в сторону Ленинградского проспекта было восстановлено оперативно.
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Екатерина Коршунова