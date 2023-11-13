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Пять школьниц из Саратова отравились парами хлора на уроке физкультуры

13 ноября 2023, 14:20
Фото: iStock/SbytovaMN

Фото: iStock/SbytovaMN

Пять саратовских школьниц отравились парами хлора на уроке физкультуры, который проходил в бассейне, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По информации ведомства, 13 ноября группа учениц из саратовского лицея-интерната № 64 отправились на урок физкультуры в бассейн Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Во время урока пять девочек почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в больницу с подозрением на отравление парами хлора.


По факту происшествия местная прокуратура инициировала проверку.

Минувшим летом в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей. Расследованием происшествия занялся Роспотребнадзор.

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На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон
13 ноября 2023, 14:30

Фото: iStock/akiyoko

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор жительнице Красноярского края, которая делала «закладки», пряча наркотики и кошку в детский комбинезон, об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Напомним, изобретательную закладчицу поймали в феврале 2023 года. Выяснилось, что в детском комбинезоне женщина носила не своего ребёнка, а кошку по кличке Микки и расфасованные по пакетикам наркотики. Таким образом закладчица конспирировалась, чтобы ни у кого не вызывать подозрений. 

Во время обысков правоохранители обнаружили у женщины более ста свертков с примерно 160 граммов вещества, расфасованного по ним. 

Жительницу Красноярского края признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд в Нижнем Тагиле приговорил закладчицу к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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Семью мигрантов из Новосибирска, дети которых бросались камнями, выдворят из РФ
13 ноября 2023, 14:10

Фото: iStock/Naeblys

Семью мигрантов, дети которых бросались камнями в учителя, выдворят из России, об этом сообщили в представители прокуратуры Новосибирской области в своём Telegram-канале.
Напомним, ведомство инициировало проверку после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором дети уроженки Таджикистана забрасывают камнями педагога в городе Новосибирск. 

Позже стало известно, что за 2023 год мать этих детей трижды привлекалась к ответственности за неисполнение родительских прав. 

Отец семьи остался работать в Таджикистане, а вот мать с двумя детьми - 12 и 7 лет - приехала в Россию, поставив на учёт только себя. Власти дали ей срок в три дня, за которые она с детьми обязана покинуть территорию РФ.

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В Липецкой области в массовой аварии погибли два человека
13 ноября 2023, 14:00

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Липецкой области в ДТП попали три машины.
В результате аварии погибли два человека, ещё четверо пострадали, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария случилась примерно в 07.30 утра на 260-м км магистрали Орел — Тамбов.

«Вблизи села Казино Задонского района Липецкой области произошло столкновение трех автомобилей: пассажирской и грузовой «Газелей» и легкового автомобиля «Лада Ларгус», — сказано в сообщении  на странице ведомства во «ВКонтакте». 
Погибли мужчины 1976 и 1982 годов рождения. Они находились в пассажирской «Газели» в момент аварии. Правоохранители в данный момент устанавливают личности четырех пострадавших. 

Ранее сообщалось, что два автомобиля и грузовик столкнулись в Тверской области, если погибшие. Уточняется, что после столкновения автомобилей на трассе, одна из легковушек загорелась. Прибывшие на место ДТП пожарные потушили огонь, однако водитель и пассажир погибли.

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В Санкт-Петербурге 14-летний школьник изнасиловал 10-летнюю девочку
13 ноября 2023, 13:06

Фото: istockphoto/iweta0077

В Санкт-Петербурге в розыск объявлен 14-летний подросток, который надругался над 10-летней девочкой.
«Фонтанка» пишет, что мать пострадавшей девочки обратилась в полицию. По её словам, в августе в посёлке Песочный её дочери угрожал на стадионе старшеклассник. Позже школьник надругался над ребёнком.

Оперативники установили, что обидчиком девочки оказался юноша, который проживает на Васильевском острове.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подростка.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина приблизился к поликлинике и бросил пакет с гранатой. ЧП случилось днём 12 ноября. Злоумышленник подошел к ограждению городской поликлиники и бросил пакет, сообщив, что в нём находится бомба. Специалисты выяснили, что в пакете находилась граната, в которой не было взрывчатых веществ. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#новости
#полиция
#чп
#изнасилование
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У режиссёра Митты диагностировали повторный инсульт
13 ноября 2023, 12:46

Фото: iStock/gorodenkoff

У режиссёра Александра Митты диагностировали повторный инсульт, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в настоящий момент режиссёр находится в реанимации в тяжёлом состоянии. 

90-летний режиссёр болеет пневмонией. Его состояние ухудшилось на фоне перенесённого инсульта. Скорая помощь уже приезжала к Митте 12 ноября, однако, от госпитализации он решительно отказался. 

Напомним, марте 2023 года Александр Митта переболел ковидом, а в июле был экстренно госпитализирован после того, как ему резко стало хуже и появилась слабость в руке и ноге. Позже на КТ головного мозга у него обнаружили кисты и признаки атеросклероза.

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Сотрудники «Уральских авиалиний» отказывались пускать на борт беременную женщину
13 ноября 2023, 12:33

Фото: iStock/skyNext

Сотрудники авиакомпании «Уральские авиалинии» отказывались пускать на рейс беременную женщину и её жениха, об этом сообщает E1.RU.
Будущие родители отдыхали в Санкт-Петербурге, а 12 ноября должны были лететь в Екатеринбург.

Ждать вылета своего рейса им пришлось 3,5 часа, вылет постоянно откладывали. При этом, как отметила пострадавшая, они сидели в кафе прямо напротив табло и выдвинули к самолёту сразу, как на нём загорелась надпись о старте посадки. Однако, подойти к стойке, екатеринбуржцы услышали отказ. 

Сотрудники авиакомпании заявили им, что они опоздали и посадка уже завершена. Пара не растерялась и начала снимать происходящее на телефон.

В результате, свердловчан пропустили в самолёт только когда женщина заявила, что находится на третьем месяце беременности. Но только с условием, что они удалят с телефонов записанные видео. 

Представители авиакомпании эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

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#беременные женщины
#самолет
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Полиция задержала двух свердловчанок, маскировавших наркотики под камни
13 ноября 2023, 11:50

Фото: iStock/DedMityay

Полиция задержала двух жительниц Нижнего Тагила, которые оставляли «закладки» с наркотиками, замаскированными под камни, об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.
«Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила задержали двух местных жительниц — 1987 и 1988 годов рождения, подозреваемых в сбыте наркотических веществ. Женщины сами употребляют наркотики и решили заработать денег, раскладывая закладки», - прокомментировали ситуацию представители МВД.

При обыске по месту жительства задержанных обнаружили предметы, которые женщины использовали для сбыта наркотиков, в том числе и глину, с помощью неё женщин маскировали «закладки» с веществами под камни. 

Впоследствии, полицейским удалось обнаружить оставленные задержанными наркотики на улицах города и в подъездах. 

Против свердловчанок возбудили уголовные дела, в настоящий момент они находятся под арестом.

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#наркотики
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#женщины
#сотрудники
#задержание
#уголовное дело
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В Брянске задержан подполковник полиции в отставке за крышевание ОПГ «Саранские»
13 ноября 2023, 11:50

Фото: iStock/Michael Burrell

В Брянске задержан подполковник полиции в отставке Сергей Щукин по подозрению в крышевании громкой ОПГ «Саранские» на протяжении десяти лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, по версии следствия, 51-летний Щукин оказывал членам ОПГ помощь в уходе от наказаний за преступления, совершенные во второй половине 2000-х годов.

ОПГ «Саранские» в составе 19 человек совершали в 90-е годы совершали различные преступления: убийства, вымогательства, похищали людей и угоняли автомобили. В середине 2000-х они переехали в Брянск и совершили несколько заказных убийств, одно из которых - убийство депутата Брянского городского совета народных депутатов и генерального директора МУП «Комплекс» Александра Ищенко в 2005 году. Тогда под его полным контролем находился Центральный рынок.

Следствие утверждает, что Щукин совместно с другими полицейскими разваливал уголовные дела против «Саранских». Сейчас он задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#следствие
#человек
#преступники
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На Урале срочник погиб при загадочных обстоятельствах в воинской части
E1.ru: на Урале скончался срочник
13 ноября 2023, 11:19

Фото: istockphoto/vasile voicu

Срочник записал другу видео из воинской части в Елани Свердловской области, а потом выпал из окна.
Уральский портал E1.ru пишет, что 22-летний срочник был родом из Челябинской области. По словам отца, парню нравилось в армии. В день происшествия он созванивался с другом и много шутил.

Также парень снял видео из своего рабочего кабинета в медчасти и отправил товарищу. На видео парень объясняет, что именно входит в его обязанности, показывает обстановку. Чуть позже его без чувств обнаружили под окнами на плацу. Солдата не удалось спасти. Молодой человек погиб. 

По данным следователей, часы парня были обнаружены в мусорном ведре. Сослуживцы утверждают, что часы лежали на столе. Никакой записки в кабинете не нашли. 

В воинской части в Елани ситуацию не комментируют. Дело взяла на свой контроль уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 

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