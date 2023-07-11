Пять туристов из Белоруссии застряли на Эльбрусе

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На Эльбрусе на высоте 5300 метров застряли пять туристов из Белоруссии, сейчас они ожидают помощи спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Спасатели уже отправились на поиски участников экспедиции. Связь с ними поддерживается. В спасательной операции задействовано восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.
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