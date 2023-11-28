Пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону СВО и сбежали из части

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Из воинской части, расположенной в деревне Черехе Псковской области, сбежали пять мобилизованных мужчин. Об этом сообщает «Город55».
По информации издания, мужчины в возрасте от 26 до 28 лет более месяца назад самовольно покинули расположение части. Военнослужащие допускают, что они могли отправиться домой.
В отношении мужчин возбуждено дело по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части»). Им грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения.
Отмечается, двое из них уже находятся в федеральном розыске.
Ранее сообщалось, что Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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