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В столичном районе Богородское 50-летний мужчина избивал и морил голодом своего 11-летнего сына после смерти его матери
Пятидесятилетний мужчина избивал и морил голодом своего 11-летнего сына в Москве, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в семье, проживающей в столичном районе Богородское, развелись родители. Глава семейства часто поднимал руку на супругу и сына, поэтому они ушли жить к родственникам. Однако вскоре снова вернулись, потому что бывший муж угрожал женщине слить в сеть её интимные фото, а также изуродовать её и ребёнка. Вскоре женщина умерла. Отец забрал сына от бабушке к себе и стал издаваться над ним, избивать и морить голодом. Парень снова сбежал к бабушке. Тогда его тётя обратилась в полицию и мальчика изъяли органы опеки.
Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет колонии.
Отмечается, что мальчик не единственный ребёнок в семье, у него есть родная сестра.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Уточняется, что в семье, проживающей в столичном районе Богородское, развелись родители. Глава семейства часто поднимал руку на супругу и сына, поэтому они ушли жить к родственникам. Однако вскоре снова вернулись, потому что бывший муж угрожал женщине слить в сеть её интимные фото, а также изуродовать её и ребёнка. Вскоре женщина умерла. Отец забрал сына от бабушке к себе и стал издаваться над ним, избивать и морить голодом. Парень снова сбежал к бабушке. Тогда его тётя обратилась в полицию и мальчика изъяли органы опеки.
Отмечается, что мальчик не единственный ребёнок в семье, у него есть родная сестра.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Яна Таёжная