Пятилетний пассажир скутера погиб в ДТП в Краснодарском крае

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Сегодня, 13 августа, в станице Старощербиновская Краснодарского края произошло смертельное ДТП. Погиб пятилетний мальчик, ехавший на скутере, которым управлял его отчим.
От удара скутер отбросило на встречную полосу, где в него врезался автомобиль Ford Focus. От полученных травм пятилетний ребенок скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Инспекторы дорожной полиции выясняют все обстоятельства и подробности происшествия.
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Александр Бойцов