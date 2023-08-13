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Пятилетний пассажир скутера погиб в ДТП в Краснодарском крае

13 августа 2023, 16:42

Фото: istockphoto/Jamiga

Сегодня, 13 августа, в станице Старощербиновская Краснодарского края произошло смертельное ДТП. Погиб пятилетний мальчик, ехавший на скутере, которым управлял его отчим.

По сообщению Госавтоинспекции Кубани, 22-летний молодой человек, не имеющий права управления, ехал на скутере Racing со своим пасынком. Мотошлемов и другой защитной экипировки на них не было. При подъезде к перекрестку неравнозначных дорог водитель скутера не предоставил преимущества внедорожнику Toyota Rav4, который ехал по главной дороге, и столкнулся с ним.

От удара скутер отбросило на встречную полосу, где в него врезался автомобиль Ford Focus. От полученных травм пятилетний ребенок скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Инспекторы дорожной полиции выясняют все обстоятельства и подробности происшествия.

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Пожарные устранили возгорание на складе в Раменском
13 августа 2023, 14:57

Фото: iStock/Matt277

Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
В 14:29 по московскому времени пожар, распространившийся на территории в 2,7 тысячи квадратных метров, был локализован.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о риске переброски огня на соседний склад. Благодаря оперативным действиям пожарных, этого удалось избежать и в быстрые сроки потушить пожар. На месте происшествия в Раменском работали более 20 единиц техники и 70 пожарных.

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#раменское
#подмосковье
#пожар
#мчс
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Пожар в подмосковном Раменском может перекинуться на соседний склад
13 августа 2023, 13:55

Фото: iStock/Diy13

Пожар на складе с семенами в подмосковном Раменском может распространиться на соседний склад. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.
На месте происшествия работают 70 пожарных и 26 единиц техники. Существует риск распространения пожара на соседнее здание.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о возгорании большого склада с минеральными удобрениями. Пожар распространился почти на 2 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарные. Выяснением обстоятельств и причин происшествия будет заниматься Раменская прокуратура.

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#пожар
#раменское
#подмосковье
#склад
#удобрения
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В подмосковном Раменском вспыхнул сильный пожар
13 августа 2023, 12:42

Фото: istockphoto/Diy1

В городе Раменское Московской области вспыхнул сильный пожар. Клубы черного дыма поднимаются со стороны промзоны Полигон в районе Донинского шоссе.
Как сообщает телеграм-канал Mash, горит большой склад, в котором хранятся минеральные удобрения. Площадь, охваченная огнем, составляет уже почти 2 000 квадратных метров. Причины пожара пока уточняются. Местные жители рассказали о сильном хлопке, предшествовавшем появлению языков пламени. Информации о пострадавших нет.

По уточненным данным горящий склад принадлежит компании «ЛАМА ПРО». Фирма специализируется на продаже удобрений, товаров для ландшафтного дизайна и оборудования для питомников. Пожар начался около полудня — загорелись пластиковые поддоны, поэтому появился такой плотный черный дым. Пожарные занимаются тушением огня. Раменская прокуратура займется выяснением всех обстоятельств происшествия.

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#склад
#пожар
#удобрения
#жители
#компании
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В Нижнем Новгороде на зрителей салюта упали остатки петард
13 августа 2023, 12:28

Фото: iStock/howtogoto

В Нижнем Новгороде выясняют причины падения остатков петард на зрителей салюта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления проектами «Центр 800».
Ранее в соцсетях очевидцы показывали последствия салюта музыкального фестиваля «Великая Русь», когда на зрителей посыпались остатки пиротехнических снарядов.

В результате никто не пострадал, к дежурившей на месте проведения фестиваля скорой помощи никто не обращался.

Ответственными службами проводится проверка и выясняются причины инцидента.

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#салют
#фестиваль
#происшествия
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УПЦ: Икона в храме Киево-Печерской лавры пострадала от рук вандала
13 августа 2023, 12:14

Фото: istockphoto/SCM Jeans

Икона Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры пострадала от рук неадекватного мужчины. Во время литургии он попытался разбить образ, дважды ударив по иконе камнем.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В сообщении указано, что вандал прямо во время Божественной литургии подошел к иконе и дважды с силой ударил по ней камнем. На опубликованных фотографиях видно, что злоумышленнику удалось разбить стекло, защищавшее лик Спасителя.

Находившиеся рядом прихожане схватили вандала и помешали ему причинить иконе еще больший вред. На место прибыла вызванная следственно-оперативная группа. Полиция зафиксировала показания свидетелей. Нападавшего задержали. Выясняются причины, побудившие мужчину совершить акт вандализма.
#полиция
#вред
#упц
#храм
#икона
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В Самарской области пожарные почти сутки ликвидируют лесной пожар
13 августа 2023, 11:24

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Почти сутки пожарные тушат Жигулёвский заповедник в Самарской области. Об этом сообщает региональное МЧС в своём Telegram-канале.
Пожар распространился на восемь гектаров, однако ситуация под контролем, уточнили в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет.

К тушению привлечено более 50 единиц техники и более 300 специалистов МЧС.

Ранее сообщалось, лесной пожар бушует на Гавайях. Огонь распространился на территорию в 400 гектаров. Число пострадавших достигло 89. Глава штата Джош Грин назвал этот пожар самым смертоносным за последние сто лет на территории США.

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#лесные пожары
#россия
#мчс
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Baza: В Крыму военнослужащий из Подмосковья застрелил контрактника из своей же части
13 августа 2023, 10:14

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

В Крыму военнослужащий из Красногорска, стоя в карауле, Московской области застрелил контрактника. Тот зашел на территорию охраняемого объекта и не реагировал на оклики и предупреждающие выстрелы.
45-летний военнослужащий стоял в карауле на позиции около села Почетное. На охраняемую территорию зашел неизвестный мужчина. Постовой окликнул его и спросил пароль, но тот не реагировал и продолжал идти. Тогда солдат сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Увидев, что незнакомец продолжает движение, боец выстрелил на поражение и убил неизвестного на месте.

Уже позднее, во время расследования инцидента выяснилось, что погибшим оказался 42-летний сержант из Москвы, который служил по контракту в той же воинской части, что и часовой. В настоящее время материалы дела переданы в военно-следственный отдел для разбирательства.

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#движение
#воздух
#мужчина
#солдат
#пост
#выстрел
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Fars News Agency: Три военные базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу
13 августа 2023, 06:54

Фото: iStock/rzoze19

Военные объекты США в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке на востоке Сирии подверглись обстрелам отрядами ополченцев арабских племен, сообщило иранское информагентство Fars News Agency.
Пять ракет, как утверждается, поразили цели в районе газового поля Конико, четыре упали на базе у нефтяного месторождения Эль-Омар, еще одна ракета попала по аэродрому на базе Эш-Шаддади. Как пишет агентство, со стороны Конико в небе поднимается густой клуб дыма. Слышны сигналы скорой помощи, а над местностью летает вертолет. О материальном ущербе и пострадавших не сообщалось.

США держат под контролем ряд территорий в северной и северо-восточной частях Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где расположены главные нефтяные и газовые месторождения страны. Дамаск регулярно осуждает присутствие американцев на своей территории, считая это оккупацией и нарушением суверенитета с целью незаконного изъятия нефти.

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#сша
#сирия
#обстрел
#база
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Reuters: Число жертв пожара на Гавайях составляет уже 89 человек
13 августа 2023, 06:08

Фото: iStock/ronniechua

Число жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи увеличилось до 89 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина.
Как рассказал глава штата, это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов.

Лесные пожары, разразившиеся на островах Мауи и Большом острове из-за знойной погоды, усиливаются из-за мощного ветра, который принес с собой ураган «Дора». Некоторые очаги пламени распространяются на территорию в 400 гектаров. Огнем были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.

Администрация приняла решение о блокировке дорожного движения, а городской транспорт временно прекратил свою работу. Было эвакуировано множество граждан.

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#гибель
#лесные пожары
#сша
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