Пятилетняя девочка выпала из окна с седьмого этажа

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В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома, сообщили представители прокуратуры Хабаровского края в интервью «РИА Новости».
Инцидент произошел вечером 26 июля. По информации ведомства, окно на кухне было открыто настежь, а мать вышла из комнаты, чтобы поговорить по телефону. Пятилетний ребенок остался без присмотра, в результате чего выпал из окна.
Девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой живота, грудной клетки и ушибами внутренних органов.
Мать пострадавшей уже состоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских прав, а отец живет отдельно. В семье есть и старший ребенок – шестилетний мальчик, заключили в прокуратуре.
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Девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой живота, грудной клетки и ушибами внутренних органов.
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Евгения Парфентьева