Пятимесячная девочка погибла в аварии под Магнитогорском

В деревне Павлищево в Можайском районе Подмосковья платье четырехлетней девочки загорелось от газовой плиты, ребенок получил сильнейшие ожоги. Врачи 2 недели боролись за ее жизнь, однако сегодня она умерла. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.