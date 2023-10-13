Рабочего насмерть придавило бетонной плитой на севере Москвы

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Рабочий погиб после обрушения на него бетонной плиты во время ремонтных работ на северо-востоке Москвы, передает пресс-служба столичной прокуратуры.
Отмечается, что ЧП произошло на Стрелецкой улице. Отмечается, что 25-летний мужчина скончался на месте.
Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Останкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки.
Ранее сообщалось, что молодой человек впал в кому во время катания на американских горках в столичном парке «Остров мечты». Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти ему жизнь.
По словам матери студента, молодой человек проглотил язык. После остановки сотрудники парка пытались самостоятельно его реанимировать.
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Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Останкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки.
По словам матери студента, молодой человек проглотил язык. После остановки сотрудники парка пытались самостоятельно его реанимировать.
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Екатерина Коршунова