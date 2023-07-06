Рабочего насмерть зажало лифтом в доме на юге Москвы

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Во время ремонта в жилом доме в районе Бирюлево Восточное 39-летнего рабочего зажало лифтом, в результате чего он погиб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Сообщается, что Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента, а также результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту случившегося.
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Екатерина Коршунова