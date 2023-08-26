Рабочие украли тротуарную плитку и бордюры на 5 млн рублей напротив «Москвы-Сити»

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Двое рабочих украли тротуарную плитку и бордюры на 5 млн рублей прямо напротив «Москвы-Сити». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что украденные материалы принадлежали строительной компании. По информации SHOT, материальный ущерб составил 5 миллионов 183 тысячи рублей.
Сообщается, что злоумышленников удалось быстро вычислить по камерам видеонаблюдения. Ими оказались два друга-разнорабочих из Узбекистана — 30-летний Абдусамад Н. и 43-летний Аслиддин О. Их задержали.
Ранее выяснилось, что россиянин был задержан в аэропорту ливанской столицы Бейрута якобы из-за шпионажа в пользу Израиля.
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Сообщается, что злоумышленников удалось быстро вычислить по камерам видеонаблюдения. Ими оказались два друга-разнорабочих из Узбекистана — 30-летний Абдусамад Н. и 43-летний Аслиддин О. Их задержали.
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Екатерина Коршунова