Рабочий на севере Москвы погиб, упав с десятиметровой высоты

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Рабочий упал с высоты на стройке, расположенной в районе Восточное Дегунино в Москве. Об инциденте сообщает издание «360» со ссылкой на свои источники.
Несчастный случай произошел на строительной площадке на улице Дубнинский проезд. Мужчина упал в металлическую емкость.
Мужчина скончался на месте. Сообщается, что погибшему было 27 лет.
Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку, обстоятельства трагедии уточняются. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, изучают строительную документацию.
Ранее сообщалось, что житель Белгорода украл башенный кран и сдал его на металлолом. Стоимость металлолома составила 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, похитителю грозит срок до шести лет.
В Москве на стройке обнаружили древний клад
Мужчина скончался на месте. Сообщается, что погибшему было 27 лет.
Ранее сообщалось, что житель Белгорода украл башенный кран и сдал его на металлолом. Стоимость металлолома составила 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, похитителю грозит срок до шести лет.
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