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Рабочий на севере Москвы погиб, упав с десятиметровой высоты

12 сентября 2023, 15:46
Фото: istock / ilkercelik

Фото: istock / ilkercelik

Рабочий упал с высоты на стройке, расположенной в районе Восточное Дегунино в Москве. Об инциденте сообщает издание «360» со ссылкой на свои источники.
Несчастный случай произошел на строительной площадке на улице Дубнинский проезд. Мужчина упал в металлическую емкость.

Мужчина скончался на месте. Сообщается, что погибшему было 27 лет.


Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку, обстоятельства трагедии уточняются. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, изучают строительную документацию.

Ранее сообщалось, что житель Белгорода украл башенный кран и сдал его на металлолом. Стоимость металлолома составила 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, похитителю грозит срок до шести лет.

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#мужчина
#рабочий
#стройки
#смерть
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Авиаэксперт Романов назвал возможную причину авиапроисшествия под Новосибирском
Авиаэксперт Романов назвал причиной вынужденной посадки самолёта отказ гидравлики
12 сентября 2023, 16:56

Фото: istockphoto.com/Diy13

Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов высказал предположение о том, что наиболее вероятной причиной вынужденной посадки самолёта под Новосибирском стал отказ гидравлики.
«Я считаю, что причина — да, возможно, отказ гидравлики, из-за этого они не могли выпустить механизацию. Возможно, не хватило бы взлётно-посадочной полосы в Омске, поэтому они решили лететь в Новосибирск, но не учли, что расход топлива очень сильно увеличивается», — пояснил в беседе с RT Романов.

Он отметил, что при этом какая-то гидравлика всё-таки должна была работать, иначе самолёт просто было бы нереально посадить. По его словам,  самолёт имеет три взаимозаменяемые гидравлические системы, поэтому при отказе одной две другие выполняют её функцию, а отказ всех систем невозможен.

А лётчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов дополнил теорию с нарушением работы гидравлики, отметив, что могла произойти её герметизация.

«Есть целый «букет» отказов, к которым может привести неисправность гидросистемы. Но у них она частично работала.  Возможно, произошла герметизация этой системы на самолёте, поскольку он подвержен вибрации, особенно на взлёте и посадке. Во время вибрации происходит самая неприятная ситуация. Есть такое понятие «усталость», «нагрузка металла», могут трубки лопаться, определённые гайки откручиваться, если не «законтрено», — поделился в беседе с «Царьградом» Красноперов.

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#новосибирск
#самолет
#происшествие
#поле
#техника
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Трое мужчин на самокатах обокрали и подожгли автомобиль на севере Москвы
12 сентября 2023, 16:16

Фото: istock / djedzura

Жительница подмосковья 35 лет, владелица авто, припарковала его около гаражного кооператива в Войковском районе. Ночью трое молодых людей разбили, обокрали и подожгли автомобиль. Позже ей передали, что машина сгорела.
Владелица авто с мужем приехали на место события и стали смотреть камеры видеонаблюдения. Трое парней кидались камнями в автомобиль, прыгали по крыше, били машину ногами, ограбили ее  и в итоге подожгли. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Виновников нашли, ими оказались москвичи 18, 19 и 23 лет. Молодые люди признались, что украли аккумулятор, магнитолу, и пакет с латунными фитингами, но продать награбленное не успели. Ущерб оценен в 350 тысяч рублей. 

«В настоящее время материалы уголовных дел, возбужденных по части 2 статьи 158 и части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде», — сообщили в пресс-службе МВД.

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#мвд
#автомобиль
#ущерб
#машина
#поджог
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В Дмитровском городском округе объявлен карантин по бешенству
12 сентября 2023, 15:15

Фото: istockphoto / Milan Krasula

В Дмитровском городском округе в деревне Старо зафиксирован эпизодический очаг по бешенству.
Территории деревень, садовых некоммерческих товариществ, посёлка дома отдыха «Горки» и коттеджного посёлка «Гульнёво-Высокое» признаны неблагополучными по бешенству. На территории Дмитровского округа действуют ограничительные мероприятия: введены запреты на проведение массовых мероприятий, запрещена охота, лечение восприимчивых животных и другое. 

С этим острым вирусным инфекционным заболеванием может столкнуться любое позвоночное теплокровное животное. Исход для человека в случае клинической картины развития бешенства один – смерть.

Медики предупредили, что в случае укусов, даже самых незначительных, обязательно нужно обратиться за медицинской помощью и проинформировать о ЧП управление ветеринарии.

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Россиянам рассказали о профилактике бешенства у животных.

Инфекционист рассказал, как человек может заразиться бешенством.
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#бешенство
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Турок вспорол горло семилетнему сыну россиянки
Семилетнего сына россиянки зарезали в турецком городе Мерсин
12 сентября 2023, 14:16

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Житель Турции вспорол горло семилетнему сыну за то, что жена решила с ним развестись, сообщает Telegram-канал Mash.
Эта жуткая история получила старт еще далеких 10 лет назад. Тогда турок Мустафа Топкая познакомился с уроженкой Башкортостана, которая работала в турецком отделении фирмы Anex Tour. Пара начала встречаться, вскоре они расписались и завели ребенка.

Совместная жизнь турка и россиянки сопровождалась постоянными побоями и угрозами, в том числе, Топкая говорил, что убьет их общего сына.

Спустя некоторое время, женщина все же подала на развод, а ее бывший супруг угодил за решетку. Когда же он вышел, то выполнил свое страшное обещание. 

Топкая забрал семилетнего мальчика, вспорол ему горло ножом, а затем нанес еще шесть ножевых ранений. 

По словам россиянки, власти Турции могут оставить убийцу ребенка безнаказанным, поэтому сейчас она ждет поддержки с российской стороны.

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#развод
#турция
#убийство
#ребёнок
#нож
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Опубликованы переговоры пилотов севшего в поле Новосибирска Airbus A320
12 сентября 2023, 13:55

Фото: iStock/wavipicture

В сеть попали переговоры пилотов Airbus A320 аэрокомпании «Уральские авиалинии», который совершил экстренную посадку в поле Новосибирска. Переговоры публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. В самолете находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребёнка. Отмечается, что перед посадкой воздушное судно подавало сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы, но вскоре самолет пропал с радаров. 

На записи переговоров слышно, что диспетчер сообщает пилотам о невозможно посадки на ближайший аэродром. В это время экипаж принимает решение лететь в Новосибирск. 

«Да, гидрашка зелёная, вытекла полностью», - говорит один из пилотов другому, намекая на протечку гидросистемы.

В SHOT отметили, что этот же самый борт уже сталкивался с технической неисправностью. несколько месяцев назад уже сталкивался с техническими проблемами, причём на том же рейсе Сочи – Омск. В январе у борта была выявлена неисправность генератора. Однако, в предыдущий раз проблему заметили и устранили еще до взлета.

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#самолет
#аэродром
#сочи
#омск
#новосибирск
#пилот
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В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка
12 сентября 2023, 13:53

Фото: istock / Wildeside57

В Зальцбурге носорог напал на 33-летнюю сотрудницу зоопарка, от полученных травм девушка умерла. Еще один работник зоопарка получил травмы и оказался в палате больницы.

ЧП произошло утром 12 сентября в зоопарке Зальцбурга во время ежедневного обхода вольеров. Работница решила нанести на кожу носорога средство для отпугивания насекомых, но животное напало на нее. Напарник погибшей попытался отпугнуть разъярённого зверя, но сам получил несколько травм. Раненого доставили в больницу при университете на скорой помощи. Информацию сообщает телеканал OE24.

Сейчас на месте инцидента работает группа по преодолению кризисных ситуаций. Представите зоопарка объявили о закрытии парка на весь день. 

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#животное
#чп
#больницы
#смерть
#зоопарк
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В Москве задержали мужчин по делу о выводе 45 млн руб за рубеж
Столичные полицейские задержали предпринимателей по делу о выводе 45 млн руб за рубеж
12 сентября 2023, 13:45

Фото: istockphoto.com/Ake Ngiamsanguan

В столице правоохранительными органами был задержан генерального директора частной компании и учредителя универсальной товарной биржи по делу о выводе за рубеж более 45 млн руб.
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы РФ. К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи. Сейчас фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления», – приводит АГН «Москва» слова начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД РФ по столице Владимира Васенина.

В итоге учредителю суд назначил подписку о невыезде, а генеральный директор отправлен под домашний арест.

До этого сообщалось, что Сбербанк подал в суд на дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анну из-за её долга в размере 85 тыс. рублей. Как передают «Дни.ру», причины задолженностей неизвестны.

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#москва
#мвд
#сбербанк
#обвинение
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В Москве обнаружено уже второе обезглавленное тело человека
12 сентября 2023, 13:41

Фото: iStock/vmargineanu

На севере Москвы в квартире многоэтажного дома на улице Фестивальная обнаружен уже второй труп с отрубленной головой. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«В квартире жилого дома на ул. Фестивальная обнаружено тело еще одного мужчины с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении прокуратуры.

Полиция проводит все необходимые действия для того, чтобы вычислить и поймать преступника.

Напомним, утром, 12 сентября, стало известно, что в Москве на улице Фестивальная было обнаружено тело мужчины азиатской внешности. У него была отрублена голова, которая лежала недалеко от трупа. На вид мужчине около 25-30 лет.

При этом второе тело без головы уже обнаружили в квартире. По данным Telegram-канала «112», убитым оказался врач-травматолог. Расследование загадочного преступления находится под контролем прокуратура Северного административного округа.

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#полиция
#прокуратура
#мужчина
#расследование
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Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК
СК ведет допрос экипажа самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском
12 сентября 2023, 13:16

Фото: iStock/blinow61

В межрегиональном следственном управлении заявили, что на данный момент рано говорить о причинах аварийной посадки самолета под Новосибирском.
В ведомстве подчеркнули, что следователи ведут допросы экипажа и очевицев.

Напомним, в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. Всего на борту было 159 пассажиров, а также 6 членов экипажа. По некоторым данным, в небе произошло возгорание одного из двигателей пассажирского самолета. Пассажиры эвакуировались при помощи надувных трапов. Посадка была осуществлена в поле.

На пленарном заседании ВЭФ поаплодировали летчикам, которые посадили самолет в поле, аплодировал им и глава российского государства Владимир Путин.

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